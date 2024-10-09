Такого давно не было: Украину атакует почти самая сильная магнитная буря

Этот геомагнитный шторм достигнет почти 9-балльной мощности.

https://glavred.info/synoptic/takogo-davno-ne-bylo-ukrainu-atakuet-pochti-samaya-silnaya-magnitnaya-burya-10603931.html Ссылка скопирована

Украину атакует почти 9-балльная магнитная буря / фото: pexels

В Украине внезапно усилилась невероятно мощная магнитная буря. Она достигнет почти максимальной мощности. Об этом сообщает meteoagent.

Магнитная буря ворвалась в страну еще 2 октября. Тогда она врезала с 4-балльной мощностью. На следующий день она внезапно выросла до почти 8-ми баллов. На таком же уровне она продлилась целых 6 дней. Мощность бури уменьшилась лишь 9 октября - до 6-ти баллов.

Ожидалось, что после этого буря пойдет на спад, но она резко усилится. 10-11 октября геомагнитный шторм достигнет почти максимально возможной отметки - 8 баллов. Лишь после этого буря снизится до 5-ти баллов и опустится до минимума.

видео дня

Следующая магнитная буря накроет страну 22 октября и ударит почти с 5-балльной мощностью.

Украину атакует почти 9-балльная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 5 вспышек класса С и Х. Сообщается, что 10 октября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 75%. Вероятность вспышек класса Х составляет 30%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 81 солнечное пятно.

Как магнитная буря влияет на человека / Инфографика Главред

Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред