К Украине приближается мощная непогода: регионы накроют шквалы, ливни и холодина

В Украине 10 октября дожди накроют два региона, но впоследствии количество осадков станет больше.

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Прогноз погоды в Украине на 10 октября / фото: pexels

Погода в Украине 10 октября будет достаточно теплой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 10 октября в Украине будет комфортная погода, осадков почти не будет. Сухо и солнечно будет и в Киеве. Температура воздуха повысится до 24 градусов тепла. Уже с 12 октября в Украине дождей станет значительно больше и сильно похолодает.

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия. видео дня

Прогноз погоды в Украине на 10 октября / фото: ventusky

Погода 10 октября

В Украине 10 октября будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют дожди с грозами в Крыму и на Херсонщине. Ветер в этот день будет юго-восточный и западный со скоростью 5-10 м/с. В западных областях ожидаются порывы ветра со скоростью 15-20 м/с.

"Температура ночью 7-12°, на юге страны до 15°, в восточных областях 4-9° тепла; днем 18-23°, в Карпатах 12-17°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +10

По данным meteoprog, 10 октября в Украине будет достаточно теплая погода. Теплее всего будет в Николаевской области. Там температура воздуха повысится до +15...+25 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской области. Там температура воздуха повысится до +10...+20 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 10 октября / фото: meteoprog

Погода 10 октября в Киеве

В Киеве 10 октября будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 7-12°, днем 18-23°; в Киеве ночью 10-12°, днем 20-22°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 10 октября / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что Украину засыпало первым снегом, несутся бешеные ливни - стало известно, в какие регионы ворвется непогода. В Украине прогнозируют значительный температурный контраст - от +9 до +26 градусов, рассказала Наталья Диденко.

Также 30 сентября в Украине ожидаются дожди. В Ивано-Франковской и Закарпатской областях выпал первый снег. На остальной территории будет преобладать сухая погода.

Также ранее сообщалось, когда будет бабье лето 2024 - синоптик сказала, ждать ли потепления в октябре. Во второй месяц осени не будет сильного похолодания и заморозков, считает Татьяна Адаменко.

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