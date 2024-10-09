Экс-ураган и циклон Kirk "сунет" на Европу: есть ли угроза для областей Украины

Фронт будет проходить через территорию Украины, а большинство территории Европы будет находиться в поле пониженного давления.

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Бывший ураган "Кирк" идет на Европу / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото: pogodairadar

В направлении Европы стремительно движется внетропический циклон Kirk, который образовался в Атлантическом океане из урагана четвертой категории. Однако, когда Kirk выйдет на территорию Европы, то постепенно будет терять свою интенсивность. Синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха поделилась, угрожает ли непогода Украине.

"В таком масштабе как именно внетропический циклон - нет. То есть он уже как выйдет на территорию Европы, то он будет постепенно терять свою интенсивность. И, скажем так, непосредственно этот циклон до территории Украины не дойдет", - пояснила эксперт.

Что такое циклон? Циклоном называют воздушную массу в виде атмосферного вихря с осью огромного диаметра, пишет Википедия. видео дня В центре вихря воздух имеет пониженное давление. Циклон чаще всего приносит осадки.

По словам синоптика, произойдет определенная регенерация циклонов в поле пониженного давления и "у нас уже будут просто фронтальные системы: на пятницу и на субботу, и на воскресенье, скажем":

"Фронт будет проходить через территорию Украины. Но сказать, что это прям вот этот циклон, то не совсем. У нас будет просто атмосферный фронт проходить".

Отвечая на вопрос, даст ли циклон просто ощущение похолодания, синоптик отметила, что "для территории Украины, скажем так, прямого влияния он не несет".

"Он немножечко, конечно, видоизменит барическое поле над Европой, когда он выйдет на территорию Европы. И соответственно, большинство территории будет находиться в поле пониженного давления. Но там уже будут и другие циклоны, скажем так, влиять", - отметила эксперт.

Более того, Наталья Птуха объясняет, что речь идет о таком многоцентровом поле пониженного давления. Оно будет над Европой в течение четверга и пятницы.

"Но в пятницу на территорию Украины поступит уже только атмосферный фронт. А сами центры циклонов сместятся на север Европы вообще. А над Европой уже вообще там будет на пятницу поле повышенного давления, в центральной Европе. А над Атлантикой - новый циклон В Украину, преимущественно, если что-то из Атлантики, доходит только в виде уже атмосферных фронтов", - рассказала Птуха.

Погода в Украине - что известно

Напомним, что стала известна дата ухудшения погоды. Скоро в Украине будет больше дождей и значительно меньше теплой погоды - синоптик сказала, когда начнется существенное похолодание.

Синоптик назвала дату, когда в Украину ворвутся дожди и осенний холод. С 12 октября это будет распространяться и на другие регионы правобережной части страны - там также синоптик прогнозирует осадки.

К сожалению, потепление будет коротким. Уже в ближайшую субботу, 12 октября, в Украину вернется похолодание и снова будут лить сильные дожди.

Кроме этого, через несколько дней начнётся новая магнитная буря. Мощность сильной магнитной бури повысилась до почти 8-ми баллов.

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