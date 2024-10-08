Потепление будет коротким: когда в Украину вернутся сильные ливни и холодина

Синоптики предупреждают, что 9 октября в Украине будет теплая и солнечная погода.

https://glavred.info/synoptic/poteplenie-budet-korotkim-kogda-v-ukrainu-vernutsya-silnye-livni-i-holodina-10603538.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Украине на 9 октября / фото: pixabay

Погода в Украине 9 октября будет теплой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 9-10 октября будет теплая и сухая погода. Температура воздуха повысится до +25 градусов. Однако уже в ближайшую субботу, 12 октября, в Украину вернется похолодание и снова будут лить сильные дожди. Теплая погода задержится только на юге и востоке страны, но на следующий день похолодание накроет всю страну.

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия. видео дня

Прогноз погоды в Украине на 9 октября / фото: ventusky

Погода 9 октября

В Украине 9 октября будет небольшая облачность. В этот день синоптики осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет юго-восточный и западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 6-11°, на побережье морей 10-15°; днем 17-22°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +7

По данным meteoprog, 9 октября в Украине будет теплая погода. Теплее всего будет в Кировоградской области. Там температура воздуха повысится до +12...+24 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской области. Там температура воздуха повысится до +7...+18 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 9 октября / фото: meteoprog

Погода 9 октября в Киеве

В Киеве 9 октября будет небольшая облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 6-11°, днем 17-22°; в Киеве ночью 8-10°, днем около 20°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 9 октября / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что Украину засыпало первым снегом, несутся бешеные ливни - стало известно, в какие регионы ворвется непогода. В Украине прогнозируют значительный температурный контраст - от +9 до +26 градусов, рассказала Наталья Диденко.

Также 30 сентября в Украине ожидаются дожди. В Ивано-Франковской и Закарпатской областях выпал первый снег. На остальной территории будет преобладать сухая погода.

Также ранее сообщалось, когда будет бабье лето 2024 - синоптик сказала, ждать ли потепления в октябре. Во второй месяц осени не будет сильного похолодания и заморозков, считает Татьяна Адаменко.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред