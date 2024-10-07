Влупит мороз и будет засыпать снегом: когда в Украину ворвется "минусовая" погода

Синоптики предупреждают о том, что 8 октября в Украине будет дождливая и ветреная погода.

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Прогноз погоды в Украине на 8 октября / фото: pixabay

Погода в Украине 8 октября будет дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На территории Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Синоптик Наталка Диденко предупреждает о том, что мощный дождевой циклон отступает и уже 8 октября покинет большинство областей. Дожди затронут Сумскую, Полтавскую и частично Харьковскую области. Температура воздуха будет достаточно комфортной - 17-25 градусов тепла. В Киеве осадков не будет, а температура воздуха повысится до 16-18 градусов тепла.

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9-10 октября ожидается потепление до +24 градусов. Уже с воскресенья, 13 октября, в Украине постепенно начнет холодать. Под конец следующей недели, 17-18 октября, ожидаются заморозки и мокрый снег.

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 8 октября / фото: ventusky

Погода 8 октября

В Украине 8 октября будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди на Левобережье, а также на территории Сумской и Харьковской областей. На территории западных областей будет туман. Ветер в этот день будет западный со скоростью 7-12 м/с. На территории северо-восточных областей будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура ночью в западных областях 3-8° тепла, на остальной территории 6-11°, на побережье морей до 13°; днем 16-21°, на севере, северо-востоке страны и в Карпатах 12-17°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +7

По данным meteoprog, 8 октября в Украине будет дождливая погода. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +13...+22 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской области. Там температура воздуха повысится до +10...+15 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 8 октября / фото: meteoprog

Погода 8 октября в Киеве

В Киеве 8 октября будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью 6-11°, днем 12-17°; в Киеве ночью 8-10°, днем 15-17°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 8 октября / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что Украину засыпало первым снегом, несутся бешеные ливни - стало известно, в какие регионы ворвется непогода. В Украине прогнозируют значительный температурный контраст - от +9 до +26 градусов, рассказала Наталья Диденко.

Также 30 сентября в Украине ожидаются дожди. В Ивано-Франковской и Закарпатской областях выпал первый снег. На остальной территории будет преобладать сухая погода.

Также ранее сообщалось, когда будет бабье лето 2024 - синоптик сказала, ждать ли потепления в октябре. Во второй месяц осени не будет сильного похолодания и заморозков, считает Татьяна Адаменко.

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