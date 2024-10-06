Сильные ливни и грозы: многие области Украины будут 'плавать' из-за непогоды

Погода в Украине 7 октября будет дождливой и грозовой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что Украину накроют сильные дожди из-за мощного циклона. В Киеве ожидается снижение температуры воздуха до 12-14 градусов тепла. В середине недели немного потеплеет, но с 13 октября снова ворвется похолодание.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 7 октября
В Украине 7 октября будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди с грозами во многих областях Украины. Ветер в этот день будет южный и западный со скоростью 7-12 м/с.
"Температура в западных, большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях ночью 7-12°, днем 11-16°; на остальной территории ночью 12-17°, днем 16- 21°, в восточных областях 22-27°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +8
По данным meteoprog, 7 октября в Украине будет грозовая погода. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +13...+28 градусов. Самая низкая температура будет в Волынской области. Там температура воздуха повысится до +9...+12 градусов.
Погода 7 октября в Киеве
В Киеве 7 октября будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дождь. В этот день ветер будет западный со скоростью 7-12 м/с.
"Температура ночью 7-12°, днем 11-16°; в Киеве ночью около 10°, днем 12-14°", - сообщает Укргидрометцентр.
Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
Погода в Украине - последние новости
Ранее сообщалось, что Украину засыпало первым снегом, несутся бешеные ливни - стало известно, в какие регионы ворвется непогода. В Украине прогнозируют значительный температурный контраст - от +9 до +26 градусов, рассказала Наталья Диденко.
Также 30 сентября в Украине ожидаются дожди. В Ивано-Франковской и Закарпатской областях выпал первый снег. На остальной территории будет преобладать сухая погода.
Также ранее сообщалось, когда будет бабье лето 2024 - синоптик сказала, ждать ли потепления в октябре. Во второй месяц осени не будет сильного похолодания и заморозков, считает Татьяна Адаменко.
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