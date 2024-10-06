Сильные порывы ветра и грозы: какие области Украины будет заливать дождями

Синоптик предупредил о значительных осадках и порывистом ветре в нескольких регионах Украины.

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Прогноз погоды в Украине на неделю / Фото: УНИАН

Погода в Украине на следующей неделе с 7 по 13 октября в Украине ожидается умеренно теплой, с периодическими дождями, местами с грозами. Ночью и утром возможны туманы, что характерно для середины осени. Об этом сообщил кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

По его словам, из-за поступления влажного и неустойчивого воздуха с юга в северо-восточных областях пройдут долгожданные дожди, которые снизят риски пожаров и прекратят длительную воздушно-почвенную засуху.

Погода в Украине 7 октября

В понедельник, 7 октября, под влиянием циклонов с юга большинство областей Украины ожидают дожди, в центральных и южных регионах возможны интенсивные осадки. Местами возможны грозы, а на западе - туман. Ветер южный, который сменится на северо-западный, со скоростью 7-12 м/с, с порывами при грозах. Температура воздуха ночью будет колебаться от +6 до +11 °С на западе и от +11 до +18 °С на остальной территории. Днем температура поднимется до +13...+19 °С, а на юге, в Крыму и на востоке до +20...+27 °С.

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Прогноз погоды в Украине / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине 8 октября

Во вторник, 8 октября, ночью дожди сохранятся на севере, востоке, Полтавской и Днепропетровской областях, днем в стране без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с, на северо-востоке возможны порывы до 15-17 м/с. Ночью +7...+13 °С, днем +14...+19 °С, на юге до +21 °С.

Прогноз погоды в Украине / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине 9 октября

В среду, 9 октября, прогнозируется переменная облачность без осадков, ночью и утром возможен туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, на Правобережье южный, 5-10 м/с. Температура ночью +7...+13 °С, днем +16...+21 °С, на юге и местами на западе до +23 °С.

Прогноз погоды в Украине / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине 10 октября

Четверг, 10 октября, принесет сухую погоду, лишь в Одесской области и в Крыму днем возможны кратковременные дожди с грозами. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Ночью +7...+13 °С, на юге местами до +16 °С, днем +18...+23 °С.

Прогноз погоды в Украине / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине 11 октября

В пятницу, 11 октября, дожди прогнозируют ночью в Одесской и Николаевской областях, днем - в западных областях, местами с грозами. На остальной территории осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, на западе переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью +8...+14 °С, на юге до +17 °С, днем +20...+25 °С, на западе +13...+18 °С.

Прогноз погоды в Украине / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине 12 октября

В субботу, 12 октября, дожди сохранятся на западе ночью, днем - местами на севере и юге. Ветер на Левобережье юго-восточный, на Правобережье северо-западный, 5-10 м/с. Ночью +9...+15 °С, на юге до +18 °С, днем +19...+25 °С, на западе +13...+18 °С.

Прогноз погоды в Украине / фото: meteoprog

Погода в Украине 13 октября

В воскресенье, 13 октября, на большей части Украины ожидаются умеренные дожди, в южных и центральных областях - с грозами. Ветер будет менять направление с юго-восточного на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +7...+13 °С, на юге до +17 °С, днем +13...+18 °С, на юго-востоке до +21 °С.

Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украину накроет мощный циклон. О том, в каких областях будут идти дожди рассказала синоптик Наталья Диденко.

Кроме того, Украину накроет циклон Finny. Погода будет дождливой для многих областей. Синоптик Наталья Диденко рассказала, какие области накроют дожди с грозами. Она предупредила, что местами осадки могут быть интенсивными.

Также синоптик Диана Кривобок из Укргидрометцентра объяснила, когда начинается осеннее похолодание. По ее словам, переход от лета к осени сопровождается похолоданием. Важно следить за месяцами, когда температура существенно снижается, поскольку это сигнализирует о начале осеннего сезона.

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