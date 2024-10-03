Октябрь будет не из легких: ученые назвали даты сильнейших магнитных бурь месяца

Ученые прогнозируют магнитные бури на октябрь.

https://glavred.info/synoptic/oktyabr-budet-ne-iz-legkih-uchenye-nazvali-daty-silneyshih-magnitnyh-bur-mesyaca-10602116.html Ссылка скопирована

Календарь от ученых магнитных бурь на октябрь / фото: depositphotos.com/ua

Солнце приближается к пику своей активности. По этой причине на его поверхности все чаще появляются пятна, а также происходят вспышки, сопровождаемые корональными выбросами массы.

По информации Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства США по океаническим и атмосферным исследованиям, солнечная активность ожидается от слабой до умеренной.

Согласно прогнозу, геомагнитное поле будет нестабильным 5-6 и 10 октября, а магнитные бури ожидаются 11-12 и 20 октября.

видео дня

Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызваны возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушения или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Как известно, три месяца назад Землю накрыла сильнейшая за последние 20 лет геомагнитная буря, которая значительно изменила атмосферу. В результате сформировалась огромная спиральная структура, а ионосфера в средних широтах была полностью уничтожена.

Как уберечься от магнитной бури?

Чтобы защититься от негативного влияния магнитной бури, стоит придерживаться нескольких простых советов:

Ограничьте физические нагрузки. В дни повышенной геомагнитной активности лучше избегать интенсивных тренировок и тяжелой физической работы, поскольку это может повысить нагрузку на сердце и сосуды. Следите за артериальным давлением. Если у вас есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, контролируйте давление и принимайте необходимые лекарства. Также стоит посоветоваться с врачом. Полноценный отдых. Обеспечьте себе достаточно времени для сна, поскольку организм нуждается в восстановлении. Также желательно избегать стрессов и эмоционального перенапряжения. Пейте больше воды. Во время магнитных бурь стоит поддерживать водный баланс, чтобы облегчить самочувствие и уменьшить головную боль. Избегайте алкоголя и кофе. Алкоголь и кофеин могут повысить нагрузку на сердечно-сосудистую систему, поэтому лучше избегать их потребления в дни магнитных бурь. Чаще бывайте на свежем воздухе. Умеренные прогулки помогут уменьшить влияние магнитных бурь на организм, а также улучшат настроение и самочувствие.

Следуя этим советам, можно значительно снизить влияние магнитных бурь на организм и улучшить свое самочувствие.

Магнитная буря / Инфографика Главред

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред