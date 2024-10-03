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Буря из Каспия скоро отступит: когда ситуация с воздухом в Украине улучшится

Анна Ярославская
3 октября 2024, 12:23
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Пыль накапливалась над Черным морем, а 3 октября она постепенно распространяется по небу над страной.
Пылевая буря, Киев
Пылевая буря отступит на выходных / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/uhmc

Ситуация с запыленностью атмосферы в Украине сейчас такая же, как и в начале недели. Ситуация улучшится на выходных, но не везде.

Как сообщает Укргидрометцентр, причина ухудшения качества воздуха пылевая буря из Каспия. Пыль перемещается оттуда, поэтому не представляет для Украины такой существенной опасности, как, например, в месте образования бури.

"С запыленностью атмосферы сохраняется такая же ситуация, что и с начала недели. Основная причина – ветер с юго-востока, потому что именно оттуда продолжает поступать запыленный воздух", – сообщили синоптики.

видео дня

В Укргидрометцентре напомнили, что запыленность поступает на территорию Украины волнами, поэтому концентрация запыленности разная.

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2 октября пыль накапливалась над Черным морем. Как видно на спутниковых снимках, именно там самая большая концентрация пыли.

Пыль 3 октября выносит на территорию Украины и она постепенно распространяется по небу над страной.

"Ситуация улучшится на выходных, когда атмосферный фронт с дождями принесет свежий воздух с запада. Впрочем, юго-восточный регион останется без дождей, поэтому пыль в небе там еще будет удерживаться некоторое время", — заявили в Укргидрометцентре.

Как уменьшить влияние загрязненного воздуха на здоровье инфографика
Как уменьшить влияние загрязненного воздуха на здоровье / Инфографика: Главред

Пылевая буря в Украине - последние новости

30 сентября Украину атаковала сильная пылевая буря. Она распространилась на территорию Киевской, Житомирской, Винницкой областей. Качество воздуха ухудшилось и из-за дыма, который пришел с севера.

Смотрите видео - Украину накрыла пылевая буря:

Скриншот

2 октября в Киеве фиксировали временное ухудшение состояния воздуха. Специалисты обнаружили повышение концентрации пыли. Жителям столицы посоветовали ограничить время пребывания на улице.

3 октября в столице также ухудшилось состояние воздуха. Во всех районах столицы фиксируется повышенная концентрация пыли. В Киевской городской военной администрации рассказали, где столице самый грязный воздух сегодня.

Что такое пыльная буря

Пыльная (песчаная) буря — атмосферное явление в виде переноса больших количеств пыли (частиц почвы, песчинок) ветром с земной поверхности. Возникает обычно при сухой поверхности почвы и скорости ветра 10 м/с и более, пишет Википедия.

Песчаная буря обычно ухудшает видимость.

В зависимости от цвета почвы в данном регионе, отдалённые предметы приобретают сероватый, желтоватый или красноватый оттенок.

Пыльная буря часто возникает в тёплое время года в пустынных и полупустынных регионах. В ряде случаев пыль из пустынь и полупустынь может длительное время удерживаться в атмосфере и достичь почти любой точки мира в виде пыльной мглы.

Реже пыльные бури возникают в степных регионах, очень редко — в лесостепных и даже лесных. В последних пыльная буря чаще бывает летом при сильной засухе. В степных и (реже) лесостепных регионах обычно пыльные бури бывают ранней весной, после малоснежной зимы и засушливой осени, но иногда бывают даже зимой, в сочетании с метелями.

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