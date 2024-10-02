В Киеве резко ухудшилось качество воздуха: в каких районах наибольшее загрязнение

Жителям столицы посоветовали ограничить время пребывания на улице.

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Качество воздуха в Киеве / коллаж: Главред, фото: УНИАН, КГГА

В Киеве в среду, 2 октября, после обеда зафиксировали временное ухудшение состояния воздуха. Специалисты обнаружили повышение концентрации пыли. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В частности, жителям столицы посоветовали ограничить время пребывания на улице.

"По состоянию на 15:00 2 октября в Киеве наблюдается временное ухудшение состояния воздуха. Об этом сообщает Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА. Фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли). Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистеме Киевской области и трансграничное влияние", - говорится в сообщении. видео дня

Там также поделились результатами стационарных пунктов мониторинга атмосферного воздуха:

проспект Европейского Союза, 64-Г - общий индекс качества воздуха - 77 (высокий уровень загрязненности);

ул. Щусева, 20 общий индекс качества воздуха - 77 (высокий уровень);

ул. Туровская, 28 - индекс качества 60 (средний уровень);

проспект Берестейский, 97 - индекс качества 2 (очень низкий уровень);

ул. Китаевская, 22 - индекс качества 75 (высокий уровень загрязненности);

ул. Харьковское шоссе, 7/1 - индекс качества 68 (средний уровень);

Архитектора Вербицкого, 26 - индекс качества воздуха 70 (средний уровень).

Качество воздуха в Киеве по состоянию на 17:00 / фото: asm.kyivcity.gov.ua

Шкала качества воздуха / фото: kyivcity.gov.ua

До улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендуется закрыть окна, ограничить пребывание на улице, пить много воды, если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.

Как уменьшить влияние загрязненного воздуха на здоровье / Инфографика: Главред

Что такое Киевская городская государственная администрация (КГГА)? Киевская городская государственная администрация - местная государственная администрация в Киеве. В 2017 году все подразделения КГГА и Киевского горсовета планировали разместить в одном помещении, а освободившиеся помещения сдать в аренду. Это должно сократить расходы на содержание зданий, пополнить столичную казну, а также оптимизировать работу городской власти, пишет Википедия.

Загрязнение воздуха в Киеве - что известно

Напомним, 21 сентября в Киеве также существенно ухудшалось качество воздуха. Жители столицы жаловались на затрудненное дыхание. В некоторых районах города был неприятный запах, видимость значительно снизилась - Киев накрыл смог.

20 сентября, в воздухе столицы и ее окрестностей фиксировалось значительное превышение мелкодисперсных частиц (пыль, сажа, дым). Это было вызвано горением торфяников и других экосистем на Киевщине, а также осенними перепадами температур.

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