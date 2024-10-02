В Киеве резко ухудшилось качество воздуха: в каких районах наибольшее загрязнение

В Киеве в среду, 2 октября, после обеда зафиксировали временное ухудшение состояния воздуха. Специалисты обнаружили повышение концентрации пыли. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
В частности, жителям столицы посоветовали ограничить время пребывания на улице.
"По состоянию на 15:00 2 октября в Киеве наблюдается временное ухудшение состояния воздуха. Об этом сообщает Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА. Фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли). Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистеме Киевской области и трансграничное влияние", - говорится в сообщении.видео дня
Там также поделились результатами стационарных пунктов мониторинга атмосферного воздуха:
- проспект Европейского Союза, 64-Г - общий индекс качества воздуха - 77 (высокий уровень загрязненности);
- ул. Щусева, 20 общий индекс качества воздуха - 77 (высокий уровень);
- ул. Туровская, 28 - индекс качества 60 (средний уровень);
- проспект Берестейский, 97 - индекс качества 2 (очень низкий уровень);
- ул. Китаевская, 22 - индекс качества 75 (высокий уровень загрязненности);
- ул. Харьковское шоссе, 7/1 - индекс качества 68 (средний уровень);
- Архитектора Вербицкого, 26 - индекс качества воздуха 70 (средний уровень).
До улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендуется закрыть окна, ограничить пребывание на улице, пить много воды, если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.
Что такое Киевская городская государственная администрация (КГГА)?
Киевская городская государственная администрация - местная государственная администрация в Киеве. В 2017 году все подразделения КГГА и Киевского горсовета планировали разместить в одном помещении, а освободившиеся помещения сдать в аренду. Это должно сократить расходы на содержание зданий, пополнить столичную казну, а также оптимизировать работу городской власти, пишет Википедия.
Загрязнение воздуха в Киеве - что известно
Напомним, 21 сентября в Киеве также существенно ухудшалось качество воздуха. Жители столицы жаловались на затрудненное дыхание. В некоторых районах города был неприятный запах, видимость значительно снизилась - Киев накрыл смог.
20 сентября, в воздухе столицы и ее окрестностей фиксировалось значительное превышение мелкодисперсных частиц (пыль, сажа, дым). Это было вызвано горением торфяников и других экосистем на Киевщине, а также осенними перепадами температур.
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