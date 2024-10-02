Часть областей будут заливать сильные дожди: где в Украине резко ухудшится погода

Погода в Украине в четверг, 3 октября, будет преимущественно сухой и без осадков, но не везде. Часть областей накроют дожди - это касается западных регионов. Также есть небольшая вероятность осадков на Николаевщине и Херсонщине.
Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко. По ее словам, температура воздуха в большинстве регионов будет достаточно высокой.
"Температура воздуха 3-го октября в большинстве областей Украины достаточно высокая, в течение дня +20...+26 градусов, в западных областях +13...+17 градусов", - отметила она.видео дня
В то же время Диденко предупредила, что дождей в Украине станет больше 5-6 октября, но на востоке и юго-востоке удержится сухая погода. По словам синоптика, с ближайшего воскресенья дожди постепенно будут освобождать Карпаты.
Погода в Киеве 3 октября
Также она отметила, что в Киеве 3 октября будет сухо, тепло. Температура воздуха будет держаться на уровне +22 градуса. Ветер будет южный, небольшой, а вечером в четверг - порывистый.
Погода в Киеве 5-6 октября
Синоптик рассказала, что в субботу и воскресенье, 5-6 октября, в столице Украины возможны сильные дожди, которые будут вызваны сильным циклоном с юго-запада.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
Погода в Украине - последние новости
Ранее сообщалось, что Украину накрывает сильное похолодание - были названы регионы, где будут заморозки. Синоптики объявили І уровень опасности в двух областях из-за сильного похолодания.
Также ранее сообщалось, когда будет бабье лето 2024 - синоптик сказала, ждать ли потепления в октябре. Во второй месяц осени не будет сильного похолодания и заморозков, считает Татьяна Адаменко.
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