Украину накрывает сильное похолодание: названы регионы, где будут заморозки

Синоптики объявили І уровень опасности в двух областях из-за сильного похолодания.

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Прогноз погоды в Украине на 2 октября / фото: pixabay

Погода в Украине 2 октября будет прохладно. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На Закарпатье и Прикарпатье синоптики прогнозируют заморозки 0-3°. Синоптики объявили І уровень опасности.

Прогноз погоды в Украине на 2 октября / фото: ventusky

Погода 2 октября

В Украине 2 октября будет переменная облачность. В этот день синоптики осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

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"Температура ночью 6-11°, на побережье морей до 14°, днем 16-21°, на востоке и юго-востоке страны до 25°; в западных областях ночью 1-6° тепла, на Закарпатье и Прикарпатье на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 12-17° тепла (на высокогорье Карпат ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 8-13° тепла)", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +3

По данным meteoprog, 2 октября в Украине будет холодная погода. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +10...+26 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +3...+14 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 2 октября / фото: meteoprog

Погода 2 октября в Киеве

В Киеве 2 октября будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет северный со скоростью 5-8 м/с.

"Температура ночью 6-11°, днем 16-21°; в Киеве ночью 8-10°, днем 17-19°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 2 октября / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что Украину засыпало первым снегом, несутся бешеные ливни - стало известно, в какие регионы ворвется непогода. В Украине прогнозируют значительный температурный контраст - от +9 до +26 градусов, рассказала Наталья Диденко.

Также 30 сентября в Украине ожидаются дожди. В Ивано-Франковской и Закарпатской областях выпал первый снег. На остальной территории будет преобладать сухая погода.

Как сообщал Главред, погода в Украине с 30 сентября по 6 октября будет по большей части теплой, с температурой на 5-10 °C выше средних многолетних значений. Более прохладная погода с заморозками ожидается лишь на западе страны.

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