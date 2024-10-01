Заморозки надвигаются на Украину: какие области ждет 0 на градуснике

Погода в Украине в среду, 2 октября, будет прохладной в западных регионах и теплой - в восточных. Об этом сообщает "Укргидрометцентр" в Facebook.
По данным синоптиков, средняя температура воздуха ночью будет достигать +6+11 градусов, а днем +16+21 градусов. На востоке и юго-востоке прогнозируется до +25 градусов.
А вот жителям западных регионов надеяться на тепло не стоит. Ночью температура воздуха будет в пределах +1+6 градусов, а днем +12+17 градусов. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
На Закарпатье и Прикарпатье ожидаются заморозки до 0+3 градусов. В "Укргидрометцентре" также сообщили об опасных метеорологических явлениях в связи с замерзанием почвы.
В Киеве погода в течение дня будет достаточно теплой, но облачной. Температура воздуха ночью будет достигать +8+10 градусов, днем +17+19 градусов тепла. Осадки обойдут столицу, как и всю территорию Украины.
Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
Погода в Украине - последние новости
Ранее украинские синоптики предупреждали, что погода в Украине в октябре 2024 года будет холоднее, чем в сентябре. В среднем, столбики термометров поднимутся до +7...+13 градусов тепла - это на 1-1,5 градуса выше нормы.
Накануне стало известно, что Украину атаковала сильная пылевая буря. Она распространилась в Киевской, Житомирской и Винницкой областях. Качество воздуха там ухудшалось из-за дыма, который пришел с севера.
Напомним, синоптик Наталья Птуха предупреждала, что с 29 сентября, когда температурный фон упадет, для многих будет ощутимо похолодание. Впрочем, на следующей неделе, с 30 сентября по 6 октября, температура будет комфортная и без заморозков.
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