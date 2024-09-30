Пылевая буря атакует Украину: сколько она продлится и когда накроет Киев

Пылевое облако движется к столице. До конца недели пылевая буря накроет почти всю Украину, говорят в Гидрометцентре.

https://glavred.info/synoptic/pylevaya-burya-atakuet-ukrainu-skolko-ona-prodlitsya-i-kogda-nakroet-kiev-10601234.html Ссылка скопирована

Как долго продлится пылевая буря и какие регионы пострадают / Коллаж: Главред, фото: Укргидрометцентр, скриншот из видео

Во вторник, 1 октября, пылевая буря ворвется на Киевщину и еще несколько областей Украины. Мощные ветры с юго-востока переносят в Украину мелкие частицы пыли. Об этом сообщил Укргидрометцентр.

"Поскольку ветер сейчас переносит воздух из того региона, то есть с юго-востока, то поднятая в Каспии пыль в виде мельчайших ее частей переносится в Украину в верхних слоях атмосферы", - говорится в сообщении.

В Каспийской низменности 30 сентября зафиксировано значительное запыление воздуха, вызванное пылевой бурей. По данным Укргидрометцентра, мелкая пыль с Каспия оседает в Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях. Небольшое количество также попало на территорию Черкасской и Кировоградской областей.

видео дня

Ситуацию осложняет также сухость почвы. Ветер поднимает местные пылинки и частицы почвы, которые ухудшают качество воздуха.

Пылевая буря в Украине/ Фото: Укргидрометцентр

Сколько продлится пылевая буря в Украине

По прогнозам, эта ситуация сохранится до пятницы, когда направление ветра изменится на южное и западное. В связи с этим пыль будет попадать в Украину волнами, поэтому улучшение и ухудшение видимости и качества воздуха будут чередоваться.

На территорию Киевщины пыль попадет 1 и 2 октября, но ее концентрация будет меньше. По данным сервиса Windy, до конца недели пылевая буря накроет почти всю Украину.

До конца недели пыль с Каспия накроет почти всю Украину/ Фото: windy.com

Впрочем для Киевской, Черниговской и Сумской областей ситуацию осложнит дополнительное загрязнение воздуха оксидом углерода и задымление. Оно 1 октября перенесется из-за пределов Украины с северо-востока.

Пылевая буря в Украине / Фото: Укргидрометцентр

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Украину накрыла пылевая буря. Качество воздуха ухудшилось в Днепре, Полтаве, Сумах, Харькове и оккупированных Луганске и Донецке. Украинцы жалуются на затемнение и пыль, оседающую на автомобилях.

Также 30 сентября в Украине ожидаются дожди. В Ивано-Франковской и Закарпатской областях выпал первый снег. На остальной территории будет преобладать сухая погода.

Как сообщал Главред, погода в Украине с 30 сентября по 6 октября будет по большей части теплой, с температурой на 5-10 °C выше средних многолетних значений. Более прохладная погода с заморозками ожидается лишь на западе страны.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред