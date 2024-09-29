Похолодает до 'минус' 3 и выпадет снег: когда Украину накроют сильные осадки

Синоптик предупредил о заморозках и возможном мокром снеге в одном из регионов Украины.

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Прогноз погоды в Украине на неделю / Фото: УНИАН

Погода в Украине на следующей неделе с 30 сентября по 6 октября в Украине будет в основном теплой. Температура воздуха будет превышать средние многолетние значения на 5-10 °С. Такие условия будут держаться на большей части территории, за исключением западных областей, где прогнозируется более прохладная погода с возможными заморозками. Об этом сообщает кандидат географических наук и метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

Он отметил, что дожди чаще будут выпадать во второй половине недели, однако осадки ожидаются локально. Восточные регионы будут продолжать переживать засушливый период.

Погода в Украине 30 сентября

В понедельник большинство областей встретит теплая и сухая погода. Однако в западной части Украины из-за малоподвижного атмосферного фронта местами будут идти дожди, а в Карпатах возможен мокрый снег. Ветер в Украине северо-восточный, 7 - 12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+10 °С, днем +9...+14 °С, в Карпатах в течение суток 0...+5 °С. В остальной части страны - ночью +11...+16 °С, днем +20...+25 °С, на юго-востоке местами до +28 °С.

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Прогноз погоды в Украине / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине 1 октября

Во вторник ночью слабые дожди еще возможны на западе, однако днем в большинстве областей осадков не ожидается. Ветер на Левобережье юго-восточный, 7 - 12 м/с, на Правобережье северо-западный, 7 - 12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура в западных регионах ночью +3...+8 °С, днем +9...+14 °С. В Карпатах суточная температура 0...+5 °С. В других областях ночью +10...+16 °С, днем +20...+25 °С, на юге и востоке местами до +27 °С.

Прогноз погоды в Украине / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине 2 октября

Среда принесет преимущественно солнечную погоду без осадков по всей Украине. Ночью и утром в западных областях местами будут наблюдаться туманы. Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с; в восточной части восточного направления, 7 - 12 м/с. Температура в западных регионах ночью +2...+7 °С, местами заморозки на почве 0...-3 °С, днем +13...+18 °С. На остальной территории - ночью +8...+14 °С, днем +21...+26 °С.

Прогноз погоды в Украине / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине 3 октября

Четверг продолжит серию теплой и малооблачной погоды по всей стране. Осадки маловероятны. Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с. Температура ночью в западных областях +3...+8 °С, на поверхности почвы возможны заморозки 0...-3 °С, днем +16...+21 °С. На остальной территории - ночью +8...+14 °С, днем +22...+27 °С.

Прогноз погоды в Украине / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине 4 октября

В пятницу в большинстве регионов сохранится аномально теплая погода. На западе местами пройдут дожди, возможен туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5 - 10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+14 °С, днем +22...+27 °С, в западных регионах +14...+19 °С.

Прогноз погоды в Украине / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине 5 октября

Суббота принесет дожди на запад Украины ночью и в центральные, южные и северные области днем, местами с грозами. На востоке будет преобладать сухая погода. Ветер юго-восточный, на западе - северо-западный. Температура ночью +11...+16 °С, днем +17...+22 °С. В южных и восточных регионах столбики термометров будут достигать +23...+28 °С.

Прогноз погоды в Украине / фото: meteoprog

Погода в Украине 6 октября

В воскресенье на большей части страны ожидаются дожди, грозы и возможно шквалистое усиление ветра. На востоке и западе будет преобладать сухая погода. Температура ночью +12...+17 °С, днем +15...+20 °С, в юго-восточных областях и Крыму +23...+28 °С.

Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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