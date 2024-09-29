УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Похолодает до "минус" 3 и выпадет снег: когда Украину накроют сильные осадки

Юрий Берендий
29 сентября 2024, 18:01
874
Синоптик предупредил о заморозках и возможном мокром снеге в одном из регионов Украины.
Похолодает до 'минус' 3 и выпадет снег: когда Украину накроют сильные осадки
Прогноз погоды в Украине на неделю / Фото: УНИАН

Погода в Украине на следующей неделе с 30 сентября по 6 октября в Украине будет в основном теплой. Температура воздуха будет превышать средние многолетние значения на 5-10 °С. Такие условия будут держаться на большей части территории, за исключением западных областей, где прогнозируется более прохладная погода с возможными заморозками. Об этом сообщает кандидат географических наук и метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

Он отметил, что дожди чаще будут выпадать во второй половине недели, однако осадки ожидаются локально. Восточные регионы будут продолжать переживать засушливый период.

Погода в Украине 30 сентября

В понедельник большинство областей встретит теплая и сухая погода. Однако в западной части Украины из-за малоподвижного атмосферного фронта местами будут идти дожди, а в Карпатах возможен мокрый снег. Ветер в Украине северо-восточный, 7 - 12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+10 °С, днем +9...+14 °С, в Карпатах в течение суток 0...+5 °С. В остальной части страны - ночью +11...+16 °С, днем +20...+25 °С, на юго-востоке местами до +28 °С.

видео дня
Похолодает до 'минус' 3 и выпадет снег: когда Украину накроют сильные осадки
Прогноз погоды в Украине / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине 1 октября

Во вторник ночью слабые дожди еще возможны на западе, однако днем в большинстве областей осадков не ожидается. Ветер на Левобережье юго-восточный, 7 - 12 м/с, на Правобережье северо-западный, 7 - 12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура в западных регионах ночью +3...+8 °С, днем +9...+14 °С. В Карпатах суточная температура 0...+5 °С. В других областях ночью +10...+16 °С, днем +20...+25 °С, на юге и востоке местами до +27 °С.

Похолодает до 'минус' 3 и выпадет снег: когда Украину накроют сильные осадки
Прогноз погоды в Украине / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине 2 октября

Среда принесет преимущественно солнечную погоду без осадков по всей Украине. Ночью и утром в западных областях местами будут наблюдаться туманы. Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с; в восточной части восточного направления, 7 - 12 м/с. Температура в западных регионах ночью +2...+7 °С, местами заморозки на почве 0...-3 °С, днем +13...+18 °С. На остальной территории - ночью +8...+14 °С, днем +21...+26 °С.

Похолодает до 'минус' 3 и выпадет снег: когда Украину накроют сильные осадки
Прогноз погоды в Украине / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине 3 октября

Четверг продолжит серию теплой и малооблачной погоды по всей стране. Осадки маловероятны. Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с. Температура ночью в западных областях +3...+8 °С, на поверхности почвы возможны заморозки 0...-3 °С, днем +16...+21 °С. На остальной территории - ночью +8...+14 °С, днем +22...+27 °С.

Похолодает до 'минус' 3 и выпадет снег: когда Украину накроют сильные осадки
Прогноз погоды в Украине / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине 4 октября

В пятницу в большинстве регионов сохранится аномально теплая погода. На западе местами пройдут дожди, возможен туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5 - 10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+14 °С, днем +22...+27 °С, в западных регионах +14...+19 °С.

Похолодает до 'минус' 3 и выпадет снег: когда Украину накроют сильные осадки
Прогноз погоды в Украине / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине 5 октября

Суббота принесет дожди на запад Украины ночью и в центральные, южные и северные области днем, местами с грозами. На востоке будет преобладать сухая погода. Ветер юго-восточный, на западе - северо-западный. Температура ночью +11...+16 °С, днем +17...+22 °С. В южных и восточных регионах столбики термометров будут достигать +23...+28 °С.

Похолодает до 'минус' 3 и выпадет снег: когда Украину накроют сильные осадки
Прогноз погоды в Украине / фото: meteoprog

Погода в Украине 6 октября

В воскресенье на большей части страны ожидаются дожди, грозы и возможно шквалистое усиление ветра. На востоке и западе будет преобладать сухая погода. Температура ночью +12...+17 °С, днем +15...+20 °С, в юго-восточных областях и Крыму +23...+28 °С.

Кто такой Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украину атакует сильный шторм: налетит ветер, дождь и резкое похолодание. Синоптики рассказали, когда в Украине закончится бабье лето.

Также ранее сообщалось, что Украину атакует невероятная жара и резкое похолодание: погода на выходных изменится. Синоптик Наталья Птуха рассказала, когда Украину ждет резкое похолодание и дожди.

В Украине очень затягивается сильная магнитная буря. Она будет "трясти" страну по меньшей мере 8 дней. Об этом сообщает meteoagent.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на неделю погода завтра
Реклама

Главное за день

Такой погоды уже давно не было: Украину атакуют сильные ливни и мощный ветер

Такой погоды уже давно не было: Украину атакуют сильные ливни и мощный ветер

19:31 Синоптик
ВСУ могут отстоять Угледар: в BILD назвали ключевое условие для успеха Украины

ВСУ могут отстоять Угледар: в BILD назвали ключевое условие для успеха Украины

18:58 Украина
Путин может использовать ядерное оружие в любое время: Зеленский дал оценку угрозам РФ

Путин может использовать ядерное оружие в любое время: Зеленский дал оценку угрозам РФ

18:35 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Трусить будет минимум 8 дней: в Украине сильно затягивается магнитная буря 25388

"Трусить" будет минимум 8 дней: в Украине сильно затягивается магнитная буря

Гороскоп на завтра 30 сентября: Стрельцам - весь мир у ног, Козерогам - рекордная удача 15405

Гороскоп на завтра 30 сентября: Стрельцам - весь мир у ног, Козерогам - рекордная удача

Шанс выдохнуть с облегчением: Росс о знаках, которым октябрь стресса не принесет 10915

Шанс выдохнуть с облегчением: Росс о знаках, которым октябрь стресса не принесет

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 8 секунд найти змею 8777

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 8 секунд найти змею

Последние новости

19:45

"Угроза высокая для этих городов Украины": что задумал Путин - прогноз

19:40

Пять регионов России – этнические земли Украины, но есть одна проблема – экспертВидео

19:31

Такой погоды уже давно не было: Украину атакуют сильные ливни и мощный ветер

19:23

Трудно узнать: что случилось со звездой "Сватов" путинисткой Людмилой Артемьевой

18:58

ВСУ могут отстоять Угледар: в BILD назвали ключевое условие для успеха Украины

Украину накроет резкое похолодание: синоптик Птуха удивила прогнозомУкраину накроет резкое похолодание: синоптик Птуха удивила прогнозом
18:35

Путин может использовать ядерное оружие в любое время: Зеленский дал оценку угрозам РФ

18:30

Очень по-осеннему: невероятный тыквенный суп - правильный рецептВидео

18:24

Самый большой страх для крыс: что посадить в саду, чтобы избавиться от грызунов

18:19

"Ядерная доктрина": как Путин дал заднююВидеоблоги

Реклама
18:13

Путина уберут - свои или чужиемнение

18:06

"Взлетело на воздух 750 тысяч снарядов": у РФ нет запасов на черный день – экспертВидео

18:01

Похолодает до "минус" 3 и выпадет снег: когда Украину накроют сильные осадки

17:46

Удары вглубь РФ американским вооружением: Зеленский озвучил ожидания

17:20

"Один муженек уже был": в РФ высмеяли помолвку предательницы Ани Лорак

17:12

Взрыв ядерной ракеты "Сармат" в России: стали известны ключевые причины инцидента

16:55

Лавров цинично обратился к Грузии с предложением по Абхазии и Южной Осетии

16:54

Папа Франциск попал в новый скандал - на этот раз из-за женщин

16:51

Разрешение на удары Storm Shadow по целям в РФ: появился неожиданный прогнозВидео

16:27

Детонация продолжается до сих пор: ВСУ ударили по складу с иранскими ракетами - Генштаб

16:17

"Много чего боюсь": жена Евгения Кота рассказала о болезни дочери

Реклама
16:04

"Происходили страшные вещи": в ГУР раскрыли новые детали операции в Волчанске

15:54

Что ждет армию Путина после ударов по арсеналам: в Британии сделали прогноз

15:45

Мощные пожары после налета: дроны могли атаковать военный аэродром на юге РФ

15:36

"Украина никогда не победит Россию": кандидат в канцлеры ФРГ выдал странное заявление

15:04

"На грани развода": у путинистов Тарзана и Наташи Королевой начались проблемы

14:39

Десятки дронов взорвали арсенал на юге РФ: СМИ о мощном ударе Сил обороны

14:26

Войска РФ готовятся к штурмовым действиям в Запорожской области: куда они пойдут

14:09

"Можно сразу закапывать": предательница Лолита показалась в гробу

14:04

Россияне могут пойти в сторону двух крупных областных центров - прогноз Романенко

13:59

Как очистить краны от известкового налета: женщина показала лайфхак со свечойВидео

13:46

"Его отпускают": мать Зинченко о неожиданных деталях дела об убийстве Фарион

13:29

Почти 900 авиабомб за неделю: Зеленский ответил на российский террорВидео

12:55

Депутат о разрешении США на удары вглубь РФ: решение уже было, но что-то случилось

12:50

Сырский собрал "секретное" совещание и назвал ключевые задачи ВСУ: что известно

12:50

"Он - художник": легендарный Френсис Коппола высказался о Владимире Зеленском

12:10

РФ не смогла остановить ВСУ на Курщине: ключевой фактор сыграл против неё - Forbes

11:55

Женщина показала гениальный метод, как отмыть стеклянную плиту: нужно всего 2 ингредиентаВидео

11:38

Удар по Запорожью и обстрел железной дороги: увеличилось количество раненыхФото

11:36

Китайский гороскоп на завтра 30 сентября: Кроликам - обида, Козлам - сплетни

11:34

Зеленский ответил на требование Джонсона насчет увольнения посла Украины в США

Реклама
11:19

Бои на Донбассе: может ли РФ ввести лимиты на боеприпасы после ударов по складамВидео

10:51

У Трампа неожиданно набросились на Зеленского после его визита в США

10:35

Как на самом деле нужно есть яблоки: почему стоит есть плодоножку и семена

10:34

Беспилотники атаковали склад РФ: там хранили иранскую баллистику - ЦПДВидео

09:48

В МИД упрекнули Швейцарию за поддержку "мирного плана" Китая и Бразилии

09:34

РФ выпустила по Украине более двух десятков дронов: сколько удалось сбить ПВО

08:44

"Капитулянты": у Зеленского жестко разнесли китайско-бразильский "мирный план"

08:42

"Громкая" ночь в РФ: беспилотники атаковали несколько областей - что известноВидео

08:16

Церковный праздник 30 сентября: что запрещено делать на святителя Михаила

07:30

Россияне попали по жилой застройке в Запорожье: под завалами могут быть люди

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
Тысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогнозСША обсуждают с Украиной цели операции на Курщине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения дочериС днем рождения сынаС днем рождения женщинеС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять