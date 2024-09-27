Атакует невероятная жара и резкое похолодание: погода на выходных резко изменится

Погода в Украине на этих выходных будет очень контрастной. Как рассказала в интервью Главреду синоптик Укргидрометцентра Наталия Птуха, температура резко упадет на 10 градусов.
"По расчетам, которые у нас есть на сегодня, и по прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, такая погода продержится до субботы, 28 сентября. С 29 сентября температура воздуха пойдет на спад. Это мы говорим о Центральных и Северных регионах. Если говорить о Западных регионах, то там уже температура значительно ниже", - отметила синоптик.
Когда прийдет похолодание в Украину
"Воскресенье, 28 сентября, станет переломным моментом в погодных условиях. В Украину поступят атмосферные фронты с Северо-Запада, будут пролегать через территорию западных областей и распространятся на северные области. Это приведет к тому, что поступит холодная воздушная масса и немного температура будет снижаться. Но это не критично. Если сейчас в большинстве регионов днем +20 +25, то в пятницу, 27 сентября, и субботу, 28 сентября, на Юге и Востоке температура воздуха может подняться до +29 градусов. С воскресенья, 29 сентября, днем температура воздуха будет +15 - +20 градусов. Для осени это комфортная погода", - добавила синоптик.видео дня
Также Птуха рассказала, что после высоких и довольно нетипичных температур для сентября, будет прохладно. Далее температура воздуха в Украине будет приближаться к более осеннему характеру.
Кто такая Наталья Птуха
Наталья Птуха – синоптик в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины, заведующая сектором взаимодействия со СМИ в УкрГМЦ. Сотрудничает с украинскими телеканалами, радиостанциями и информационными источниками.
Погода в Украине - прогноз синоптиков
Погода в Украине будет резко меняться. Как рассказал народный синоптик Станислав Щедрин в интервью Главреду, украинцев ждет резкий переход с жаркой в холодную погоду.
Когда придет сильное похолодание и проливные дожди в Украину, синоптик назвал даты.
В стране бушует сильная магнитная буря, может ухудшиться самочувствие.
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