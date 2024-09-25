Когда придет сильное похолодание и проливные дожди в Украину: синоптик назвал даты

Погода в октябре сильно удивит украинцев. Когда ждать сильного похолодания.

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Погода на октябрь в Украине / pixabay

Погода в Украине будет резко меняться. Как рассказал народный синоптик Станислав Щедрин в интервью Главреду, украинцев ждет резкий переход с жаркой в холодную погоду.

"В этом году будет резкий переход из осени в зиму. Значительное похолодание ожидается во второй половине ноября. Будут значительные минусовые температуры, даже днем", - рассказал синоптик.

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Синоптик также рассказал, когда Украину накроют проливные дожди.

"28-29 сентября в западных, северных и частично центральных областях Украины будут осадки в виде дождя. Но будет тепло. В южных областях может быть до +30. Но значительные осадки следует ожидать во второй половине ноября", - добавил Щедрин.

Кто такой Станислав Щедрин Стас Щедрин – украинский народный синоптик из Кропивницкого. Предоставляет долгосрочные и краткосрочные прогнозы погоды в Украине.По заверению синоптика, он занимается прогнозом погоды более десяти лет и использует тот же современный метод вычислений, как и в гидрометцентрах. Сотрудничает с рядом ведущих общенациональных изданий.

Погода в Украине - прогнозы синоптиков

Напомним, по прогнозам синоптиков, в сентябре средняя температура воздуха в Украине будет 15-20°C, в Карпатах 13-14°C, что на 2°C выше нормы. Месячное количество осадков ожидается в пределах 37-76 мм, в Карпатах 97-111 мм, что соответствует норме.

Также, как отметила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, в начале сентября антициклон с севера обеспечит сухую погоду в большинстве областей Украины, но на юго-востоке возможны кратковременные дожди из-за влияния пониженного давления над Черным морем.

Заведующая отделом метеорологических прогнозов Наталья Голеня сделала прогноз погоды на осень. В сентябре 2024 года в Украине может сохраниться метеорологическое лето с температурой до +38°C.

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