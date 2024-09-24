Названа дата похолодания: Украину накроют дожди с грозами

Синоптики предупреждают, что грозовые дожди будут во многих областях Украины.

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Прогноз погоды в Украине на 25 сентября / фото: pixabay

Погода в Украине 25 сентября будет местами дождливой и грозовой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко утверждает, что 25 сентября в большинстве областей будет сухо и солнечно, но на западе ожидаются дожди, которые будут вызваны циклоном Brigitta. Температура воздуха повысится до 28 градусов тепла, но ночью будет прохладно. Ощутимое похолодание придет уже 29 сентября.

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия. видео дня

Прогноз погоды в Украине на 25 сентября / фото: ventusky

Погода 25 сентября

В Украине 25 сентября будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют дожди с грозами на территории западных областей. Ветер в этот день будет южный и юго-восточный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 9-14°, на побережье морей до 17°; днем 23-28°, в западных областях 18-23°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +9

По данным meteoprog, 25 сентября в Украине местами будет дождливая погода. Теплее всего будет в центральных и южных областях. Там температура воздуха повысится до +15...+27 градусов. Самая низкая температура будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +9...+25 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 25 сентября / фото: meteoprog

Погода 25 сентября в Киеве

В Киеве 25 сентября будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет южный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 9-14°, днем 23-28°; в Киеве ночью 11-13°, днем 25-27°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 25 сентября / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - прогнозы на сентябрь

Напомним, по прогнозам синоптиков, в сентябре средняя температура воздуха в Украине будет 15-20°C, в Карпатах 13-14°C, что на 2°C выше нормы. Месячное количество осадков ожидается в пределах 37-76 мм, в Карпатах 97-111 мм, что соответствует норме.

Также, как отметила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, в начале сентября антициклон с севера обеспечит сухую погоду в большинстве областей Украины, но на юго-востоке возможны кратковременные дожди из-за влияния пониженного давления над Черным морем. Изменения погоды ожидаются 3 сентября, тогда температура воздуха снизится на 5 градусов и будет ниже +30°C.

Заведующая отделом метеорологических прогнозов Наталья Голеня сделала прогноз погоды на осень. В сентябре 2024 года в Украине может сохраниться метеорологическое лето с температурой до +38°C.

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