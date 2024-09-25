Страна под атакой мощной бури: ворвался почти 6-балльный шторм

Магнитная буря будет длиться минимум 4 дня.

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Украину атакует почти 6-балльная магнитная буря / фото: depositphotos.com/ua

Украину накрыла новая магнитная буря. Об этом сообщает meteoagent.

Эта буря началась 23 сентября. Она ударила сразу с 5-балльной мощностью. На следующий день её мощность снизилась до 4-х баллов. Ожидается, что 25 сентября буря вновь станет более мощной и достигнет почти 6-балльной отметки. После этого геомагнитный шторм ослабнет и пойдет на спад.

Прогнозируется, что следующая магнитная буря начнется не так уж и скоро. Она атакует страну 5-6 сентября и будет не очень сильной.

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Украину атакует почти 6-балльная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 3 вспышки классов С и М. Сообщается, что 25 сентября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 30%. Вероятность вспышек класса Х составляет 10%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 32 солнечных пятна.

Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Как магнитная буря влияет на человека / Инфографика Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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