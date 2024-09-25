УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Страна под атакой мощной бури: ворвался почти 6-балльный шторм

Ангелина Подвысоцкая
25 сентября 2024, 05:55
649
Магнитная буря будет длиться минимум 4 дня.
солнце, магнитная буря
Украину атакует почти 6-балльная магнитная буря / фото: depositphotos.com/ua

Украину накрыла новая магнитная буря. Об этом сообщает meteoagent.

Эта буря началась 23 сентября. Она ударила сразу с 5-балльной мощностью. На следующий день её мощность снизилась до 4-х баллов. Ожидается, что 25 сентября буря вновь станет более мощной и достигнет почти 6-балльной отметки. После этого геомагнитный шторм ослабнет и пойдет на спад.

Прогнозируется, что следующая магнитная буря начнется не так уж и скоро. Она атакует страну 5-6 сентября и будет не очень сильной.

видео дня
магнитная буря
Украину атакует почти 6-балльная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 3 вспышки классов С и М. Сообщается, что 25 сентября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 30%. Вероятность вспышек класса Х составляет 10%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 32 солнечных пятна.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

магнитная буря, влияние магнитной бури
Как магнитная буря влияет на человека / Инфографика Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

магнитная буря магнитные бури когда будут магнитные бури Календарь магнитных бурь
Реклама

Главное за день

При температуре ниже нуля, отключения света будут по 8-10 часов - эксперт Прокип

При температуре ниже нуля, отключения света будут по 8-10 часов - эксперт Прокип

09:00 Интервью
Ночная атака РФ: силы ПВО уничтожили 28 "Шахедов" и 4 авиаракеты

Ночная атака РФ: силы ПВО уничтожили 28 "Шахедов" и 4 авиаракеты

08:53 Украина
"Беспредельный кошмар поглотит все": генсек ООН выдал заявление о ситуации в мире

"Беспредельный кошмар поглотит все": генсек ООН выдал заявление о ситуации в мире

07:44 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

Украину накроет циклон Brigitta: в каких областях будут сильные дожди с грозами 43497

Украину накроет циклон Brigitta: в каких областях будут сильные дожди с грозами

Весам, и не только, приготовиться: каким знакам зодиака октябрь принесет любовь 15322

Весам, и не только, приготовиться: каким знакам зодиака октябрь принесет любовь

Гороскоп на завтра 25 сентября: Львам - ловушка, Козерогам - феноменальная возможность 7580

Гороскоп на завтра 25 сентября: Львам - ловушка, Козерогам - феноменальная возможность

Иностранцы сломают язык : какие слова могут произнести только украинцы - список 5507

Иностранцы "сломают язык": какие слова могут произнести только украинцы - список

Последние новости

09:00

Для чего хозяйки засыпают кофе в унитаз: хитрый лайфхак, который уберет грязь

09:00

При температуре ниже нуля, отключения света будут по 8-10 часов - эксперт Прокип

08:53

Ночная атака РФ: силы ПВО уничтожили 28 "Шахедов" и 4 авиаракеты

08:40

Почему СОЧ - это не просто не выход, это катастрофамнение

08:20

Церковный праздник 26 сентября: что запрещено делать на апостола Иоанна Богослова

Лимиты по картам, новые налоги и дорогой интернет: что меняется с 1 октябряЛимиты по картам, новые налоги и дорогой интернет: что меняется с 1 октября
08:04

Настя Каменских показала свое честное фото без макияжа и обратилась к поклонникам

07:44

"Беспредельный кошмар поглотит все": генсек ООН выдал заявление о ситуации в мире

07:41

У Трампа заявили, что встречи с Зеленским не будет - AP

07:01

"Россию можно только принудить к миру": Зеленский выступил на заседании Совбеза ООН

Реклама
06:10

Германия, политический экстремизм и риски для Украинымнение

05:55

Страна под атакой мощной бури: ворвался почти 6-балльный шторм

05:10

Что значит слово "серендипність": лишь единицы знают правильный ответВидео

04:30

Большинство не догадывается: что означают цифры на яйцах

04:00

"Чудеса": Альбина Джанабаева показала дочь от Валерия Меладзе

03:25

Любовь застанет врасплох: 4 знака, которые встретят родственную душу в октябре

02:48

Нужно найти "Джип" среди "Фордов": на решение головоломки есть всего 8 секунд

01:34

Еще 2 области России под угрозой: ВСУ могут начать новые операции на территории РФВидео

01:00

Найти желудь за 11 секунд: могут справиться только люди со зрением ястреба

24 сентября, вторник
23:09

Как навсегда остановить образование конденсата на окнах: нужно сделать лишь одну вещь

22:52

"Есть доказательства": РФ планирует атаковать 3 украинские АЭС - Зеленский

Реклама
22:49

Наташа Королева опозорила свою беззубую невестку - что произошло

22:31

РФ все средства перебросила на это направление: военный рассказал о сложной ситуации в Угледаре

22:25

Иностранцы "сломают язык": какие слова могут произнести только украинцы - списокВидео

22:01

"Перспектива обороны растает на глазах": один большой город может оказаться в оккупации

21:37

Зеленский в рамках визита в США дважды проведет переговоры с Байденом - что известно

21:21

Слизни ее ненавидят: садовод назвал особое растение, которое отпугает вредителей

21:16

"Переговоры будут длиться десятилетиями": Розумный описал сценарий завершения войныВидео

20:57

Смириться с оккупацией части территорий: в МИД ответили за заявление президента Чехии

20:50

Какие вещи нельзя брать в руки 25 сентября: приметы, которые нельзя нарушать

20:22

Круг, треугольник и квадрат: блогер раскрыла, что значат странные знаки на бирках одеждыВидео

20:15

Оказался россиянином: появилось фото тайного мужа Алины Гросу - детали

20:03

РФ оккупировала крупный город на Донетчине: в DeepState рассказали о ходе боев

20:02

Белорусский самолет над Украиной: Воздушные силы объяснили ситуацию

19:56

Вырастет ли минимальная заработная плата в 2025 году: министр финансов раскрыл детали

19:34

Названа дата похолодания: Украину накроют дожди с грозами

19:23

Только самый внимательный найдет 3 отличия за 25 секунд: сложная загадка для самых умных

19:18

Не из-за большой любви: почему собака облизывает лицо человека - неожиданное объяснениеВидео

19:16

Запасы ограничены: почему в США не видят смысла предоставлять Украине дальнобойное оружие - WP

19:00

Связь в блэкаут под вопросом: чем грозит изменение налогообложения для провайдеровмнение

18:51

Будет блестеть, как новая: как отмыть душевую кабину от налета за 15 минут

Реклама
18:40

Удар по Харькову: чем Россия атаковала многоэтажки и как выглядит место прилетаФото

18:28

Байден может уничтожить Путина одним решением - публицист

18:28

Россия нанесла удар по Запорожью редкими бомбами: как РФ усовершенствовала их

18:17

"Сколько еще должно погибнуть людей": в ОП эмоционально отреагировали на удары по ХарьковуФото

17:58

Почему Нидерланды нельзя называть Голландией: при чем здесь "пьяный туризм"

17:52

Без разрешения бить по России, но с призывом к миру: Байден сделал заявление об Украине в ООН

17:44

Почему Трамп набросился на ЗеленскогоВидеоблоги

17:39

"Что заставит Путина закончить войну": Сикорский выдал важное заявление

17:32

США объявят новый пакет военной помощи для Украины: что в него войдет - СМИ

17:27

Россия готовит массированные удары по новым целям при поддержке Китая: что известно

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять