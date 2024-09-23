УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Погода начнет меняться: названа дата сильного похолодания

Ангелина Подвысоцкая
23 сентября 2024, 19:22
2655
Синоптики предупреждают о том, что 24 сентября во многих областях будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.
погода
Прогноз погоды в Украине 24 сентября / фото: pixabay

Погода в Украине 24 сентября будет солнечной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В этот день будет чрезвычайный уровень пожарной опасности во многих областях. Об этом предупреждают жителей северных, центральных, южных (кроме Одесской), Харьковской, Волынской, Ровенской, Хмельницкой и Тернопольской областей.

Синоптик Наталка Диденко утверждает, что 24 сентября в Украине будет тепло. Украина будет одной из самых теплых стран Европы. Погода будет сухой и ясной. Температура воздуха повысится до +28 градусов, но ночи будут холодными. Уже с 28-29 сентября погода начнет меняться.

видео дня

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

погода 24 сентября
Прогноз погоды в Украине на 24 сентября / фото: ventusky

Погода 24 сентября

В Украине 24 сентября будет малооблачно. В этот день синоптики прогнозируют небольшой дождь в Крыму. Ночью и утром в западных областях будет туман. Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 7-12°, в южной части 11-16°, днем 22-27°; в Карпатах ночью 4-9°, днем 16-20°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +11

По данным meteoprog, 24 сентября в Украине днем будет достаточно тепло. Теплее всего будет в Николаевской области. Там температура воздуха повысится до +17...+29 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской и Черниговской областях. Там температура воздуха повысится до +11...+27 градусов.

погода 24 сентября
Прогноз погоды в Украине на 24 сентября / фото: meteoprog

Погода 24 сентября в Киеве

В Киеве 24 сентября будет малооблачно. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет северо-восточный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 7-12°, днем 22-27°; в Киеве ночью 9-11°, днем 24-26°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 24 сентября
Прогноз погоды в Украине на 24 сентября / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - прогнозы на сентябрь

Напомним, по прогнозам синоптиков, в сентябре средняя температура воздуха в Украине будет 15-20°C, в Карпатах 13-14°C, что на 2°C выше нормы. Месячное количество осадков ожидается в пределах 37-76 мм, в Карпатах 97-111 мм, что соответствует норме.

Также, как отметила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, в начале сентября антициклон с севера обеспечит сухую погоду в большинстве областей Украины, но на юго-востоке возможны кратковременные дожди из-за влияния пониженного давления над Черным морем. Изменения погоды ожидаются 3 сентября, тогда температура воздуха снизится на 5 градусов и будет ниже +30°C.

Заведующая отделом метеорологических прогнозов Наталья Голеня сделала прогноз погоды на осень. В сентябре 2024 года в Украине может сохраниться метеорологическое лето с температурой до +38°C.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра
Реклама

Главное за день

Шторм начался раньше ожидаемого: Украину атаковала почти 6-балльная магнитная буря

Шторм начался раньше ожидаемого: Украину атаковала почти 6-балльная магнитная буря

20:41 Синоптик
Аэродромы, корабли и системы ПВО: ВСУ выбили сотни целей на территории РФ

Аэродромы, корабли и системы ПВО: ВСУ выбили сотни целей на территории РФ

20:18 Украина
Россия во время атаки ночью пыталась сымитировать удар по АЭС: подробности

Россия во время атаки ночью пыталась сымитировать удар по АЭС: подробности

19:32 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Беглец Влад Яма показался в Киеве вместе с женой - детали 17402

Беглец Влад Яма показался в Киеве вместе с женой - детали

В Украине изменили правила мобилизации до 25 и после 50 лет: что предполагается - нардеп 6922

В Украине изменили правила мобилизации до 25 и после 50 лет: что предполагается - нардеп

Только официально: в Кремле ответили на мирный план Зеленского 5459

Только официально: в Кремле ответили на мирный план Зеленского

Есть первые прилеты : РФ атаковала Украину ракетами 4550

Есть первые "прилеты": РФ атаковала Украину ракетами

Последние новости

20:45

Россия применяет новую тактику боев на фронте: она в 90% смертельна для оккупантов

20:41

Шторм начался раньше ожидаемого: Украину атаковала почти 6-балльная магнитная буря

20:18

Аэродромы, корабли и системы ПВО: ВСУ выбили сотни целей на территории РФ

20:15

Почему куры не несутся: 3 основные причины и как это исправитьВидео

19:32

Россия во время атаки ночью пыталась сымитировать удар по АЭС: подробности

Военную базу в Торопце могла атаковать Паляница, но не исключен и вариант с Нептуном – КриволапВоенную базу в Торопце могла атаковать Паляница, но не исключен и вариант с Нептуном – Криволап
19:23

Мобилизация за год увеличились втрое: Умеров анонсировал следующий шаг

19:22

Погода начнет меняться: названа дата сильного похолодания

19:10

Российская армия стала армией людоедовмнение

18:24

Прорвали границу с минными полями: в ВСУ раскрыли детали штурма на КурщинеВидео

Реклама
18:19

В Харькове прогремели мощные взрывы: первые подробности о "прилетах"

18:13

Украина может потерять Угледар: Селезнев заявил об опасном окружении ВСУ

17:50

Российские школьники сожгли Ми-8 в Омске

17:44

ВСУ могут отступить из Угледара, Покровска и Курахово: военный назвал условие

17:43

Почему нельзя говорить "один кросівок": какой ошибки стоит избегатьВидео

17:16

У Стармера ответили на вопрос о разрешении бить Storm Shadow по целям в России

16:59

Враг продвигается поближе: россияне заняли два города под Покровском

16:38

В Украине изменили правила мобилизации до 25 и после 50 лет: что предполагается - нардеп

16:32

Очень важные приметы: какую дверь нельзя запирать 24 сентября

16:30

Как вывести пятна от красного вина с чего угодно: эксперты назвали лучшие средства

16:18

Угроза новой войны на Ближнем Востоке: в США обратились к Израилю с призывом

Реклама
16:18

Церковный праздник 24 сентября: что запрещено делать в день святой Феклы

16:11

Морпехи ВСУ зачистили позиции россиян в Курской области и взяли пленныхВидео

16:10

Цены на овощи и фрукты в Украине "взлетели": что подорожало больше всего за неделю

16:08

Ни одного насекомого в доме больше не будет: 5 способов, как избавиться от мухВидео

16:06

Зеленский в США. Чем закончится визит президента и ждать ли "прорыва" в политике Байдена

16:02

Всю конструкцию под демонтаж: в МИД озвучили идею снести Крымский мост

15:34

"Одеты более, чем на 10 млн грн!": эксперт посчитал цену "обвеса" семьи депутата от фракции Порошенко, которого застали на Мальдивах

15:25

"Новейшее оружие РФ": почему после удара по складу в Торопце начались землетрясенияВидео

15:09

РФ продвинулась в Харьковской области: в разведке Британии назвали направлениеВидео

15:06

ВСУ "покрошили" тысячи россиян на Харьковщине: названы потери РФ с начала наступления

14:55

Ударит +28 градусов: когда в Украине резко потеплеет

14:49

Зачем нужны 3 отсека в стиральной машине: почему важно их не перепутать

14:47

Цена просто космос: какое пиво самое дорогое в мире

13:58

"Что будет, то будет": Трамп признался, будет ли баллотироваться снова, если проиграет

13:56

Знают единицы: почему птицы не умирают на высоковольтных проводах - простое объяснениеВидео

13:48

Только официально: в Кремле ответили на мирный план Зеленского

13:29

"Красная линия пересечена": одна из стран, передавших Украине F-16, высказалась об ударах по РФВидео

13:19

"Следующие месяцы будут решающими": Зеленский в США сделал важное заявление

13:04

Очередной провал России: что произошло при взрыве ракеты "Сармат" в РФ

12:52

И согреетесь, и сэкономите: какие дрова лучше для отопления дома

Реклама
12:50

Еще больше городов Украины под угрозой: РФ увеличила дальность ударов КАБов - Братчук

12:41

Накроет жара из Турции и Балкан: какой будет погода в Украине с 23 по 29 сентября

12:35

Стратегия РФ "трещит по швам": враг в панике пытается удержаться на Харьковщине

12:29

С "Кинжалов" на "Искандеры": Криволап раскрыл новую стратегию ракетных ударов РФВидео

12:26

Была в сопровождении мужа: как выглядит Кейт Миддлтон после химиотерапии

12:09

Мужчина "никогда не имел хорошей стрижки" и обратился к парикмахеру - что из этого вышлоВидео

11:59

Могилу путиниста Маслякова разгромили в МосквеВидео

11:43

4 знака зодиака, которым суждено стать великими

11:40

Возле одного из городов ситуация критическая: боец ВСУ рассказал об обострении на фронте

11:38

Авокадо созревает за 10 минут: гениальная подсказка кулинарного эксперта

^
Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПрогноз погодыМагнитные бури
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения женщинеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять