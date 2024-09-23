Погода начнет меняться: названа дата сильного похолодания

Синоптики предупреждают о том, что 24 сентября во многих областях будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Прогноз погоды в Украине 24 сентября / фото: pixabay

Погода в Украине 24 сентября будет солнечной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В этот день будет чрезвычайный уровень пожарной опасности во многих областях. Об этом предупреждают жителей северных, центральных, южных (кроме Одесской), Харьковской, Волынской, Ровенской, Хмельницкой и Тернопольской областей.

Синоптик Наталка Диденко утверждает, что 24 сентября в Украине будет тепло. Украина будет одной из самых теплых стран Европы. Погода будет сухой и ясной. Температура воздуха повысится до +28 градусов, но ночи будут холодными. Уже с 28-29 сентября погода начнет меняться.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 24 сентября / фото: ventusky

Погода 24 сентября

В Украине 24 сентября будет малооблачно. В этот день синоптики прогнозируют небольшой дождь в Крыму. Ночью и утром в западных областях будет туман. Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 7-12°, в южной части 11-16°, днем 22-27°; в Карпатах ночью 4-9°, днем 16-20°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +11

По данным meteoprog, 24 сентября в Украине днем будет достаточно тепло. Теплее всего будет в Николаевской области. Там температура воздуха повысится до +17...+29 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской и Черниговской областях. Там температура воздуха повысится до +11...+27 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 24 сентября / фото: meteoprog

Погода 24 сентября в Киеве

В Киеве 24 сентября будет малооблачно. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет северо-восточный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 7-12°, днем 22-27°; в Киеве ночью 9-11°, днем 24-26°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 24 сентября / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - прогнозы на сентябрь

Напомним, по прогнозам синоптиков, в сентябре средняя температура воздуха в Украине будет 15-20°C, в Карпатах 13-14°C, что на 2°C выше нормы. Месячное количество осадков ожидается в пределах 37-76 мм, в Карпатах 97-111 мм, что соответствует норме.

Также, как отметила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, в начале сентября антициклон с севера обеспечит сухую погоду в большинстве областей Украины, но на юго-востоке возможны кратковременные дожди из-за влияния пониженного давления над Черным морем. Изменения погоды ожидаются 3 сентября, тогда температура воздуха снизится на 5 градусов и будет ниже +30°C.

Заведующая отделом метеорологических прогнозов Наталья Голеня сделала прогноз погоды на осень. В сентябре 2024 года в Украине может сохраниться метеорологическое лето с температурой до +38°C.

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