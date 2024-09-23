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Шторм начался раньше ожидаемого: Украину атаковала почти 6-балльная магнитная буря

Ангелина Подвысоцкая
23 сентября 2024, 20:41
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Ожидается, что эта буря будет "трусить" страну несколько дней.
магнитная буря, солнце
Украину атаковала 5-балльная магнитная буря / фото: depositphotos.com/ua

В Украине началась новая и очень сильная магнитная буря. Стоит отметить, что она ворвалась в страну раньше, чем ожидалось. Об этом сообщает meteoagent.

Предідущая магнитная буря "трусила" Украину очень долго и была на почти максимальном уровне. 22 сентября геомагнитная активность была на минимальном уровне. Ожидалось, что в этот день будет еще спокойно.

Однако уже 23 сентября началась сильная магнитная буря, мощностью в 5 баллов. По данным экспертов, на следующий день геомагнитный шторм вновь ослабнет, а 25-26 сентября ударит с 3-балльной мощностью.

видео дня
магнитная буря
Украину атаковала 5-балльная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 2 вспышки класса М. Сообщается, что 24 сентября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 25%. Вероятность вспышек класса Х составляет 5%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 34 солнечных пятна.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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