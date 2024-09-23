Накроет жара из Турции и Балкан: какой будет погода в Украине с 23 по 29 сентября

Погода в Украине в последнюю неделю сентября будет рекордно жаркой для осени - столбики термометров в центральных, южных и восточных регионах поднимутся до +30 градусов.
Как рассказал метеоролог Игорь Кибальчич, в Украину начнет поступать теплый воздух из Турции и стран Балканского полуострова. Значительных дождей на ближайшую неделю не предвидится, только в западной части временами будут наблюдаться умеренные осадки, передает meteoprog.
Погода на сегодня
В понедельник, 23 сентября, на всей территории страны ожидается переменная облачность, без осадков.
Ночью и утром в западных и местами северных областях возможны туманы. Ветер преимущественно северо-восточный, 5 - 10 м/с.
Температура воздуха ночью составит +6...+11 °С, в центральных и южных областях +11...+16 °С.
Днем столбики термометров поднимутся до +23...+29 °С, на крайнем севере и в Карпатах - от +18 до +23 °С.
Погода на завтра
Во вторник, 24 сентября, благодаря влиянию антициклона сохранится теплая и сухая погода в большинстве областей нашей страны.
Ветер восточный, юго-восточный, 5 - 10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+12 °С, в южных областях +12...+17 °С. Днем +24...+29 °С, в Карпатах +18...+23 °С.
Погода в Украине 25 сентября
В среду в западных областях, а также местами в Приазовье ожидаются дожди, ночью на Закарпатье и в Карпатах возможны сильные дожди. На остальной территории преимущественно без осадков.
Ветер юго-восточного направления, 7 - 12 м/с.
Температура воздуха ночью составит +10...+15 °С, на северо-востоке +5...+10 °С; днем +21...+26 °С, в западных областях местами +16...+21 °С.
Прогноз погоды на 26 сентября
В четверг местами в западной части, а также в Крыму и Приазовье пройдут кратковременные дожди, временами с грозами. В остальных областях Украины без осадков.
Ветер южный/юго-восточный, 7 - 12 м/с.
Температура воздуха ночью +10...+15 °С, на юге и побережье морей +15...+20 °С; днем +22...+27 °С, в Карпатах +16...+21 °С.
Погода в Украине 27 сентября
В пятницу в северных регионах местами возможен небольшой дождь, на остальной территории Украины - без существенных осадков.
Ветер южного/юго-западного направления, 7 - 12 м/с.
Температура воздуха ночью +13...+18 °С, на юге и побережье морей +16...+21 °С; днем +24...+29 °С, на крайнем западе +18...+23 °С.
Прогноз погоды на 28 сентября
В субботу в Украине преимущественно без осадков, лишь в западных областях ожидается дождливая и прохладная погода. Ветер юго-западный, 7 - 12 м/с.
Температура воздуха ночью +12...+18 °С, на юге и побережье морей +16...+21 °С; днем в северных и западных областях +17...+22 °С, в центральных, южных и восточных регионах +25...+30 °С.
Погода в Украине 29 сентября
В воскресенье неустойчивая погода с дождями ожидается в западных, северных и центральных областях. На востоке и юге страны еще сохранится теплая и сухая погода.
Ветер юго-западный с переходом в западной части на северо-восточный, 5 - 10 м/с.
Температура воздуха ночью +12...+17 °С, днем +23...+28 °С; в западных и северных областях +17...+22 °С.
Кто такой Игорь Кибальчич
Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.
Погода в Украине - прогнозы на сентябрь
По прогнозам синоптиков, в сентябре средняя температура воздуха в Украине будет 15-20°C, в Карпатах 13-14°C, что на 2°C выше нормы. Месячное количество осадков ожидается в пределах 37-76 мм, в Карпатах 97-111 мм, что соответствует норме.
Заведующая отделом метеорологических прогнозов Наталья Голеня сделала прогноз погоды на осень. В сентябре 2024 года в Украине может сохраниться метеорологическое лето с температурой до +38°C.
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