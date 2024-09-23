Ударит +28 градусов: когда в Украине резко потеплеет

Погода в Украине во вторник, 24 сентября, будет солнечной и без осадков. В этот день погода в нашем государстве будет одной из самых теплых, по сравнению с другими странами Европы.
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что местами температура воздуха будет подниматься до +28 градусов.
"Погода у нас и в дальнейшем теплая. Завтра, 24-го сентября, Украина будет одной из самых теплых стран Европы, везде будет светить солнце, без дождя, преимущественно ясно", - отметила синоптик.
Она рассказала, что температура воздуха в течение дня в большинстве областей Украины во вторник составит +22...+26 градусов. Но в некоторых регионах, где будет еще более солнечно, температура поднимется даже до +26...+28 градусов.
Погода в Киеве 24 сентября
В Киеве вторник будет солнечным и теплым, температура воздуха составит около +25 градусов.
В то же время синоптик предупредила, что в Украине 28 и 29 сентября погода начнет меняться.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
Погода в Украине - последние новости
Ранее сообщалось, что в Украине похолодает до +5 - в наше государство возвращаются ливни с грозами. Метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в Украине на протяжении недели, с 23 по 29 сентября.
Также ранее сообщалось, что области окутает туманом - назван один регион, где будет дождь. В Украине 23 сентября будет достаточно тепло и солнечно.
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