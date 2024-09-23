Ударит +28 градусов: когда в Украине резко потеплеет

Синоптик предупредила о резком потеплении, но в то же время рассказала, когда погода начнет меняться.

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Погода в Украине - ударит +28 градусов/ unsplash.com

Погода в Украине во вторник, 24 сентября, будет солнечной и без осадков. В этот день погода в нашем государстве будет одной из самых теплых, по сравнению с другими странами Европы.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что местами температура воздуха будет подниматься до +28 градусов.

видео дня

"Погода у нас и в дальнейшем теплая. Завтра, 24-го сентября, Украина будет одной из самых теплых стран Европы, везде будет светить солнце, без дождя, преимущественно ясно", - отметила синоптик.

Она рассказала, что температура воздуха в течение дня в большинстве областей Украины во вторник составит +22...+26 градусов. Но в некоторых регионах, где будет еще более солнечно, температура поднимется даже до +26...+28 градусов.

Погода в Украине 24 сентября/ Facebook Диденко

Погода в Украине 24 сентября/ windy.com

Погода в Киеве 24 сентября

В Киеве вторник будет солнечным и теплым, температура воздуха составит около +25 градусов.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

В то же время синоптик предупредила, что в Украине 28 и 29 сентября погода начнет меняться.

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что в Украине похолодает до +5 - в наше государство возвращаются ливни с грозами. Метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в Украине на протяжении недели, с 23 по 29 сентября.

Также ранее сообщалось, что области окутает туманом - назван один регион, где будет дождь. В Украине 23 сентября будет достаточно тепло и солнечно.

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