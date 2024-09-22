Похолодает до +5: в Украину возвращаются ливни с грозами

Синоптик предупреждает, что в Украину идет похолодание.

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Прогноз погоды в Украине на неделю / фото: pixabay

Погода в Украине в течение недели, с 23 по 29 сентября, будет аномально теплой. Однако будут дни, когда в некоторых областях страны пройдут дожди, вызванные циклоном. Об этом заявил кандидат географических наук и метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

Погода в Украине 23 сентября

В понедельник, 23 сентября, по всей территории страны ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром в западных и местами северных областях возможны туманы. Ветер преимущественно северо-восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 °С, в центральных и южных областях +11…+16 °С; днём +23…+29 °С, на крайнем севере и в Карпатах +18…+23 °С.

Прогноз погоды в Украине на 23 сентября / фото: meteoprog

Погода в Украине 24 сентября

Во вторник, 24 сентября, благодаря влиянию антициклона сохранится тёплая и сухая погода в большинстве областей нашей страны. Ветер восточный / юго-восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 °С, в южных областях +12…+17 °С; днём +24…+29 °С, в Карпатах +18…+23 °С.

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Прогноз погоды в Украине на 23 сентября / фото: meteoprog

Погода в Украине 25 сентября

В среду, 25 сентября, в западных областях, а также местами в Приазовье ожидаются дожди, ночью на Закарпатье и в Карпатах возможны сильные дожди. На остальной территории преимущественно без осадков. Ветер юго-восточного направления, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 °С, на северо-востоке +5…+10 °С; днём +21…+26 °С, в западных областях местами +16…+21 °С.

Прогноз погоды в Украине на 25 сентября / фото: meteoprog

Погода в Украине 26 сентября

В четверг, 26 сентября, местами в западной части, а также в Крыму и Приазовье пройдут кратковременные дожди, временами с грозами. В остальных областях Украины без осадков. Ветер южный / юго-восточный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 °С, на юге и побережье морей +15…+20 °С; днём +22…+27 °С, в Карпатах +16…+21 °С.

Прогноз погоды в Украине на 26 сентября / фото: Windy

Погода в Украине 27 сентября

В пятницу, 27 сентября, в северных регионах местами возможен небольшой дождь, на остальной территории Украины без существенных осадков. Ветер южного / юго-западного направления, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 °С, на юге и побережье морей +16…+21 °С; днём +24…+29 °С, на крайнем западе +18…+23 °С.

Прогноз погоды в Украине на 27 сентября / фото: Windy

Погода в Украине 28 сентября

В субботу, 28 сентября, в Украине преимущественно без осадков, только в западных областях ожидается дождливая и прохладная погода. Ветер южный / юго-западный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +12…+18 °С, на юге и побережье морей +16…+21 °С; днём в северных и западных областях +17…+22 °С, в центральных, южных и восточных регионах +25…+30 °С.

Прогноз погоды в Украине / фото: meteoprog

Погода в Украине 29 сентября

В воскресенье, 29 сентября, неустойчивая погода с дождями ожидается в западных, северных и центральных областях. На востоке и юге страны ещё сохранится тёплая и сухая погода. Ветер юго-западный с переходом в западной части на северо-восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 °С, днём +23…+28 °С; в западных и северных областях +17…+22 °С.

Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Погода в Украине - прогнозы на сентябрь

Напомним, по прогнозам синоптиков, в сентябре средняя температура воздуха в Украине будет 15-20°C, в Карпатах 13-14°C, что на 2°C выше нормы. Месячное количество осадков ожидается в пределах 37-76 мм, в Карпатах 97-111 мм, что соответствует норме.

Также, как отметила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, в начале сентября антициклон с севера обеспечит сухую погоду в большинстве областей Украины, но на юго-востоке возможны кратковременные дожди из-за влияния пониженного давления над Черным морем. Изменения погоды ожидаются 3 сентября, тогда температура воздуха снизится на 5 градусов и будет ниже +30°C.

Заведующая отделом метеорологических прогнозов Наталья Голеня сделала прогноз погоды на осень. В сентябре 2024 года в Украине может сохраниться метеорологическое лето с температурой до +38°C.

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