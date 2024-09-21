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Остались считанные дни до новой магнитной бури: ударит почти с 6-балльной мощностью

Ангелина Подвысоцкая
21 сентября 2024, 02:54
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В Украине заканчивается очень сильная магнитная буря, которая длилась больше недели.
магнитная буря, солнце
Украину скоро накроет почти 6-балльный шторм / фото: pixabay

В Украине заканчивается магнитная буря, которая сильно затянулась и длилась больше недели. Однако расслабляться еще рано, ведь через считанные дни страну атакует новая буря. Об этом сообщает meteoagent.

21 сентября магнитная буря внезапно ослабла до 3-балльного уровня. Ожидается, что после этого она опустится до минимума. Новая буря ворвется уже 25 сентября.

Известно, что она ударит сразу почти с 6-балльной мощностью. На таком уровне она продержится два дня, после чего пойдет на спад. 27 сентября буря опустится до 4-х баллов, а 28 сентября - до трех баллов и снизится до минимума.

видео дня

магнитная буря
Украину скоро накроет почти 6-балльный шторм / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 3 вспышки класса С. Сообщается, что 21 сентября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 45%. Вероятность вспышек класса Х составляет 10%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 37 солнечных пятен.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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