Будет сильный ветер: названа дата, когда в Украину вернутся дожди

Погода в Украине 21 сентября будет сухой, но местами прохладной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 21 сентября в Украине будет сухо и солнечно. Погода днем будет теплой - 24-27 градусов тепла. Ночью ожидается прохладная погода, температура воздуха опустится до 8 градусов тепла. В то же время на юге страны могут быть сильные порывы ветра - 15-20 м/с. Синоптик утверждает, что ближайшие дожди ожидаются аж 27-28 сентября.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 21 сентября
В Украине 21 сентября будет небольшая облачность. В этот день синоптики осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура ночью 6-11°, на юге страны до 15°; днем 21-26°, в Карпатах 15-20°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +10
По данным meteoprog, 21 сентября в Украине будет достаточно тепло. Теплее всего будет в Николаевской и Херсонской областях. Там температура воздуха повысится до +15...+27 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +10...+23 градусов.
Погода 21 сентября в Киеве
В Киеве 21 сентября будет небольшая облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура ночью 6-11°, днем 21-26°; в Киеве ночью около 10°, днем 23-25°", - сообщает Укргидрометцентр.
Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
Погода в Украине - прогнозы на сентябрь
Напомним, по прогнозам синоптиков, в сентябре средняя температура воздуха в Украине будет 15-20°C, в Карпатах 13-14°C, что на 2°C выше нормы. Месячное количество осадков ожидается в пределах 37-76 мм, в Карпатах 97-111 мм, что соответствует норме.
Также, как отметила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, в начале сентября антициклон с севера обеспечит сухую погоду в большинстве областей Украины, но на юго-востоке возможны кратковременные дожди из-за влияния пониженного давления над Черным морем. Изменения погоды ожидаются 3 сентября, тогда температура воздуха снизится на 5 градусов и будет ниже +30°C.
Заведующая отделом метеорологических прогнозов Наталья Голеня сделала прогноз погоды на осень. В сентябре 2024 года в Украине может сохраниться метеорологическое лето с температурой до +38°C.
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