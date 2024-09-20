Ударят заморозки -3 градуса: когда в Украине существенно похолодает

Погода вУкраине в выходные, 21 и 22 сентября, будет в целом теплой и без осадков. Однако в субботу, 21 сентября, ночью возможны заморозки - температура воздуха будет опускаться даже до уровня -3 градуса. Таким прогнозом погоды на выходные поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.
Он отметил, что в ближайшие дни во всех областях страны ожидается хорошая и теплая погода, без осадков. Температурный фон будет превышать норму на 3-5 градусов, самые высокие показатели будут наблюдаться на юге и востоке Украины.
Однако из-за засухи и локальных пожаров в экосистемах на севере, востоке, а также местами в центральных регионах может ухудшаться качество воздуха.
Погода в Украине 21 сентября
В западных областях
В западных областях ожидается малооблачная погода, без осадков. Ночью и утром местами туманы. Ветер ночью переменных направлений, днем северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4...+9 градусов, на поверхности почвы местами заморозки 0...-3; днем +21...+26 градусов. В Карпатах ночью -2...+3, днем +15...+20.
В северных областях
В северных регионах малооблачная погода, без осадков. Ветер ночью переменных направлений, днем северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4...+9 градусов; днем +21...+26.
В центральных областях
В центральных регионах ожидается солнечная и сухая погода. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+13 градусов; днем +21...+26.
На юге Украины
В южной части страны и в Крыму переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+16 градусов; днем +23...+28.
В восточных областях
В восточных областях прогнозируется малооблачная погода, без осадков. Ветер - северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+11 градусов; днем +21...+26.
Погода в Украине 22 сентября
В западных областях
В западных областях переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6...+11 градусов; днем +20...+25. В Карпатах ночью +1...+6 градусов, днем +15...+20.
В северных областях
В северных регионах малооблачно, без осадков. Ветер ночью переменных направлений, днем северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5...+10 градусов; днем +21...+26.
В центральных областях
В центральных регионах сохранится солнечная и сухая погода. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+13 градусов; днем +22...+27.
На юге Украины
В южной части страны и в Крыму ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+15 градусов; днем +23...+28.
В восточных областях
В восточных областях прогнозируется малооблачная погода, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+11 градусов; днем +22...+27.
Кто такой Игорь Кибальчич
Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.
Погода в Украине - последние новости
Напомним, ранее сообщалось, что заморозки накроют часть Украины - стало известно, где будет минусовая температура. Во многих регионах ночная температура воздуха опустится до +6 градусов, но кое-где будут даже заморозки.
Также сообщалось, что в нашем государстве ударит аномальная жара - стало известно, где в Украине будет +29 градусов. Метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в Украине в течение недели, с 16 по 22 сентября.
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