Заморозки накроют часть Украины: где будет минусовая температура

Во многих регионах ночная температура воздуха опустится до +6 градусов, но кое-где будут даже заморозки.

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Погода в Украине - заморозки накроют часть Украины/ unsplash.com

Погода в Украине в пятницу, 20 сентября, станет холоднее по сравнению с предыдущими днями. Так, температура воздуха ночью уже будет опускаться даже до +6 градусов. При этом возможны и заморозки - они будут наблюдаться на высокогорье Карпат.

Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что, несмотря на это, в пятницу, а также в субботу и воскресенье, 21 и 22 сентября, в нашем государстве будет относительно сухо и тепло.

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"В пятницу и в ближайшие выходные в Украине и в дальнейшем будет сухо, солнечно и тепло. 20-го сентября максимальная температура воздуха в большинстве областей составит +23...+26 градусов. Несколько свежее ожидается воздух завтра на Закарпатье, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях, днем +19...+22 градуса", - рассказала Диденко.

Холоднее всего будет ночью - температура воздуха в эту часть суток будет опускаться сильнее.

"Ночью уже явно свежее, ближайшей ночью в Украине +6...+12 градусов, на высокогорье Карпат может быть до нуля и маленькие даже "минусы", - отметила синоптик.

Ветер понемногу успокаивается, дальше он будет северо-восточный, умеренный, сказала она.

Погода в Украине 20 сентября/ meteoprog

Погода в Киеве 20 сентября

В Киеве 20 сентября ожидается сухая ясная погода с температурой воздуха ночью около +10 градусов. Дневные температуры воздуха будут держаться на уровне около +23 градусов.

Суббота с воскресеньем ожидаются примерно с такой же синоптической ситуацией.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что температура упадет до нуля - стало известно, какой регион Украины накроют заморозки. Погода станет морозной в одном из уголков Украины, там температура воздуха не только опустится до нуля, но и может уйти в "минусы".

Также сообщалось, что влупит мороз и грозовой дождь - стало известно, в какие регионы придет сильное похолодание. Синоптики объявили штормовое предупреждение во многих областях Украины.

Ранее сообщалось, что в нашем государстве ударит аномальная жара - стало известно, где в Украине будет +29 градусов. Метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в Украине в течение недели, с 16 по 22 сентября.

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