УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Лишь современные "Шерлоки Холмсы" найдут странного верблюда: загадка для самых сообразительных

Алёна Воронина
19 сентября 2024, 15:10
53
Среди людей, которые возьмутся за эту загадку, только единицам удастся понять, какое из животных отличается от всех остальных.
Загадка, верблюд
Надо найти "странного" верблюда всего за 5 секунд/ коллаж: Главред, фото: Brightside, unsplash.com

Различные визуальные головоломки помогают тренировать логическое мышление, креативный подход к решению проблем и внимательность к деталям. Такие загадки очень полезны, ведь помогают не только проверить свои навыки решения логических задач, но и улучшить их.

В следующей загадке нужно отыскать "странного" верблюда среди его родственников на картинке, пишет jagranjosh. Нужно быть очень внимательными, чтобы не позволить этой загадке обмануть вас.

Но во время разгадывания загадки придется спешить, ведь выполнить задание нужно очень быстро - всего за 5 секунд. Лишь небольшое количество людей успеет сделать это настолько быстро.

видео дня

На картинке мы видим большое количество верблюдов, которые идут вперед. На первый взгляд кажется, будто бы все они одинаковые, однако на самом деле это не так. Если внимательно присмотреться, то станет понятно, что один из них все-таки отличается от других.

По каким же признакам этот "странный" верблюд не похож на всех остальных? Именно это вам и нужно выяснить. Стоит присматриваться ко всем деталям, даже самым мелким, ведь трудно спрогнозировать заранее, какая мелочь может натолкнуть на правильный ответ.

Загадка
Нужно найти "странного" верблюда всего за 5 секунд/ Brightside

Только самым внимательным и терпеливым удастся решить эту задачу и еще и сделать это настолько быстро.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Загадка
Верблюд, который отличается от других, в верхней часть картинки/ Brightside

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке на скорость, в которой найти 4 отличия между двумя моряками смогут только самые сообразительные. Непросто будет отыскать все различия между картинками, ведь они на первый взгляд кажутся идентичными.

Также ранее мы рассказывали об оптической иллюзии для самых умных, в которой нужно найти все нули среди С за 8 секунд. Если вы сможете найти все нули и уложиться в лимит времени, это означает, что у вас отличная скорость обработки визуальной информации и хорошая концентрация на деталях.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

интересные новости оптическая иллюзия головоломки задача на логику
Реклама

Главное за день

Свет по несколько часов в день и без тепла: какой будет зима в Украине - доклад ООН

Свет по несколько часов в день и без тепла: какой будет зима в Украине - доклад ООН

16:41 Украина
Подозреваемый в убийстве Фарион сделал громкое заявление в зале суда: детали

Подозреваемый в убийстве Фарион сделал громкое заявление в зале суда: детали

16:15 Украина
РФ пытается выбить армию Украины из Курской области: Снегирев дал прогноз отступления ВСУ

РФ пытается выбить армию Украины из Курской области: Снегирев дал прогноз отступления ВСУ

16:13 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Влупит мороз и грозовой дождь: в какие регионы придет сильное похолодание 67015

Влупит мороз и грозовой дождь: в какие регионы придет сильное похолодание

Не фрукт и не ягода: чем на самом деле является дыня и арбуз - неожиданный ответ 37453

Не фрукт и не ягода: чем на самом деле является дыня и арбуз - неожиданный ответ

Гороскоп на завтра 20 сентября: Овнам - райский период, Скорпионам - большие перемены 9929

Гороскоп на завтра 20 сентября: Овнам - райский период, Скорпионам - большие перемены

Возвращение Крыма Украине: ВСУ пошли на операцию, которая может изменить ход войны 5961

Возвращение Крыма Украине: ВСУ пошли на операцию, которая может изменить ход войны

Последние новости

16:41

Свет по несколько часов в день и без тепла: какой будет зима в Украине - доклад ООН

16:37

Почему у британцев и японцев руль справа, а в Украине слева

16:15

Подозреваемый в убийстве Фарион сделал громкое заявление в зале суда: детали

16:14

"Мог управлять, не поверите": Притула прокомментировал планы стать президентом

16:13

РФ пытается выбить армию Украины из Курской области: Снегирев дал прогноз отступления ВСУ

Территории с особым статусом и длительные переговоры: Валерий Клочок - о мирных инициативах ЗападаТерритории с особым статусом и длительные переговоры: Валерий Клочок - о мирных инициативах Запада
16:08

Свадебный подарок бабушки для внучки "взорвал" сеть: что она подарилаВидео

16:06

РФ может вывести войска из четырех областей Украины только при одном условии - КлочокВидео

15:53

Лукашенко выдал циничное заявление о сотрудничестве с Украиной: при чем тут "ДНР"

15:33

Венгерский парламент уходит под воду: наводнение продолжает кошмарить Европу

Реклама
15:32

Путин создает 1,5-миллионную армию: в разведке Британии назвали главную проблему

15:31

РФ превратила Кинбурнскую косу в поле боя: какие могут быть последствия

15:30

Россия готовит массированный обстрел в ближайшие дни: накапливает Х-101 - OSINT

15:15

Танки и тысячи боеприпасов: Германия передала Украине новый пакет помощи - что известно

15:10

Лишь современные "Шерлоки Холмсы" найдут странного верблюда: загадка для самых сообразительных

14:48

Украине будет очень тяжело пережить зиму: что ждет энергетику

14:42

Заморозки накроют часть Украины: где будет минусовая температура

14:40

Церковный праздник 20 сентября: что запрещено делать в день мученика Михаила

14:38

Константина Хабенского экстренно госпитализировали - первый комментарий актера

14:31

СБУ накрыло руководство проектного института Киева: в чем они помогали РФФото

14:30

Как очистить варочную панель от жира: выручат народные хитрости

Реклама
14:15

От плесени и следа не останется: 3 способа, чем лучше отмыть резинку в стиральной машинеВидео

14:10

Как восстановить удаленные сообщения в Вайбер: несколько простых шагов

14:00

Убийство Фарион: адвокат Зинченко высказался насчет "российского следа"

14:00

В ОП сделали заявление на фоне "предложения" главы МИД Польши "передать" Крым

14:00

Проект МУР заявил, что ТЦК мобилизовал весь технический состав группы

13:36

Зачем бобры строят плотины: в чем секрет природных инженеров

13:30

Рада уволила Безуглую из Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности: получила новую должность

13:21

Возвращение Крыма Украине: ВСУ пошли на операцию, которая может изменить ход войны

13:19

Что стоит за нашумевшими "планами" Шольца и Бразилии по Украине: эксперт дал оценкуВидео

13:10

Запретили лежать: Ахеджакова оказалась в больнице с серьезным диагнозом

12:59

"Нужно уменьшать": в Раде высказались насчет снижения границ призывного возраста

12:44

"Моложе и красивее": Валерий Залужный показал, как сейчас выглядит

12:40

В России давят на Путина: врага может ждать новая волна мобилизации - WSJ

12:39

Растения, которые не боятся холода: топ-7 морозостойких цветов для сада

12:27

В НАТО выдали странное заявление, почему к ним залетают дроны РФ - Defense Express

12:02

Трудно узнать: появилось последнее семейное фото Жанны Фриске

12:00

И хочется, и колется: проведет ли Путин ядерные испытания?

11:52

"Реалистичная цель": в ЕС назвали сроки вступления Украины в Евросоюз

11:48

При поддержке "оси зла" Россия будет готова к войне с НАТО уже к 2030 году - прогноз

11:37

Не могли решить даже родители: задача для 7-летних детей "порвала" Сеть

Реклама
11:12

Польша может давить на Киев через ЕС: СМИ узнали, чего хочет Варшава

11:06

Китайский гороскоп на завтра 20 сентября: Козлам - препятствия, Свиньям - стресс

11:00

В Польше хотят "передать" Крым, но не Украине: странное предложение главы МИД

10:53

РФ начала активное наступление: военный раскрыл тяжелую ситуацию на Купянском направлении

10:45

Индия передает Украине снаряды несмотря на протесты Москвы - Reuters

10:33

Пользователи "Киевстар" массово жалуются на сбой в сети: что известноФото

10:33

Скандальная блогерша Верба со сложностями родила первенца

10:31

Доставали 6 пожарников: женщина обнаружила странную находку в машине

10:09

Сбежал прямо "из-под носа" следствия: депутата Одарченко объявили в розыск

10:03

"Какая-то дичь": Никита Пресняков взбесился и высказался о россиянах

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять