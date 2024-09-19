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От плесени и следа не останется: 3 способа, чем лучше отмыть резинку в стиральной машине

Алёна Воронина
19 сентября 2024, 14:15
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Важным является вопрос, как почистить стиральную машину от грязи под резинкой. Если не уделять этому должного внимания, то могут быть серьезные последствия.

Стиральная машинка, резинка в стиральной машинке
Чем лучше отмыть резинку в стиральной машине/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, скрин

Стиральная машинка является очень важной помощницей в каждом доме, ведь помогает достаточно быстро и без особых усилий с нашей стороны делать наши вещи ослепительно чистыми. Но такая техника не сможет работать долго, если не уделять ей нужного внимания, ведь она не только помогает нам, но и требует внимания и специального ухода со стороны хозяев.

Одно из мест стиральной машины, которое нужно регулярно очищать, чтобы не допустить появления там плесени - это резиновая манжета. Поэтому всегда будет актуальным вопрос, как почистить стиральную машину от грязи под резинкой.

Резиновая манжета в стиральной машине может прятать в себе много "секретов". Лучше ее проверять после каждой стирки, ведь если мы случайно забудем проверить карманы одежды перед стиркой и мелкие вещи (монеты или что-либо другое мелкого размера) попадет в машинку, то манжета будет одним из мест, где эти мелочи могут застрять во время стирки. Об этом рассказал эксперт программы "Все буде добре" Тарас Шпира.

"Есть такая проблема, что мы часто можем не проверять свои вещи перед тем, как положить их в стиральную машинку. Там могут быть монеты, веревки всякие интересные, которые могут запутаться, там может быть скрепка, которая может проколоть манжету, повредить ее и вода будет просачиваться и затекать в общую систему. А нам это не нужно", - отметил эксперт.

Также после каждой стирки нужно протирать манжету тряпкой, чтобы там не образовывалась плесень.

После каждой стирки также нужно оставлять дверцу стиральной машины немного приоткрытой, чтобы машинка могла просохнуть внутри.

Смотрите видео о том, как почистить стиральную машинку:

Что за программа "Все буде добре"?

"Все буде добре" – украинское развлекательное ток-шоу семейной тематики, которое производилось в Украине. Выходило с 2012 года на телеканале "СТБ", последняя трансляция состоялась 27 декабря 2018 года.

Программа представляла собой сборник советов и рассуждений по разным тематикам рутинной жизни. Разбирались вопросы о мужчинах, женщинах и детях. В эфир приходили гости, рассказывавшие о своих проблемах или методах их решений. Шоу объединяло интересы женщин и мужчин относительно хозяйствования, воспитания детей, организации семейного бюджета, ухода за собой, кулинарного мастерства и т.д. Эксперты программы давали практические советы, применяемые в повседневной жизни и быту. Наглядно демонстрировалось решение семейных и домашних проблем, пишет Википедия.

Как убрать грязь из-под резинки в стиральной машине

1. Сода и уксус

Как почистить стиральную машину от грязи под резинкой содой? Для этого нужно насыпать столовую ложку пищевой соды внутрь манжеты и залить ее небольшим количеством уксуса. Также дополнительно для очистки всей стиральной машины бросить внутрь барабана две половинки лимона, выдавив на каждую из них небольшое количество зубной пасты. Закрыть дверцу машинки и включить стирку в "холостом" режиме, то есть без одежды внутри. О таком лайфхаке рассказали на YouTube-канале Home Tricks.

Смотрите видео о том, чем лучше отмыть резинку в стиральной машине:

2. Средство для мытья посуды

Нужно взять любое средство для мытья посуды, нанести его на чистую тряпку и хорошо протереть манжету, чтобы удалить все загрязнения, которые на ней накопились.

Можно также залить немного этого средства на манжету и оставить так постоять, чтобы все отмокло. После этого включить самую длинную программу стирки при высокой температуре без одежды в барабане.

Но такой способ подойдет только для не очень сильных загрязнений. Если на манжете уже появилась плесень, то ее не получится так легко удалить с помощью средства для мытья посуды - придется использовать более сильные методы.

3. Белизна

Если на манжете уже появилась плесень, то ее можно удалить с помощью белизны. Тряпкой или губкой нужно нанести небольшое количество белизны на участки манжеты, которые поражены плесенью, и дать постоять 30-60 минут. При этом не стоит лить белизну прямо на манжету. Далее включить самую длинную программу стирки при высокой температуре без одежды.

Если после такой обработки какая-то часть плесени все равно осталась, нужно повторить эту процедуру.

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