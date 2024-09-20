УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Надо угадать страну за 3 секунды: мало кто справится со сложной загадкой

Алёна Воронина
20 сентября 2024, 06:35
1088
Только чрезвычайно сообразительным людям удастся "раскусить" эту загадку, словно орешек. Но стоит быть готовыми к трудностям с этой задачей.

Загадка
Надо угадать страну за 3 секунды/ YouTube

Головоломки и оптические иллюзии помогают проверить критическое мышление и внимательность. Но в то же время такие задания являются отличным методом, как потренировать свою внимательность к деталям, наблюдательность и навыки решения логических задач.

Также во время разгадывания различных загадок придется использовать нестандартные, творческие подходы, что расширит горизонты мышления и станет хорошим способом улучшить сообразительность.

видео дня

В следующей загадке нужно отгадать название страны по нескольким эмодзи, с помощью которых она зашифрована, пишет jagranjosh.

Только людям с действительно острым умом и "орлиным зрением" удастся отгадать эту загадку. Придется приложить немало усилий, чтобы добраться до правильного ответа.

На картинке мы видим три эмодзи, расшифровав которые удастся понять, название какой страны за ними скрывается.

На разгадывание дается всего на всего 4 секунды, поэтому придется очень спешить и не останавливаться на передышку.

Эта картинка-головоломка точно не оставит никого равнодушным. Но для того, чтобы отгадать эту загадку, придется немного побродить лабиринтами мыслей и догадок.

Загадка
Нужно угадать страну за 3 секунды/ YouTube

Попробуйте сперва самостоятельно разгадать загадку. Но если вам это будет не под силу, тогда можете пролистать страницу вниз и увидеть там правильный ответ.

Название страны, которая зашифрована - Панама. Первый эмодзи, изображенный на картинке, показывает кастрюлю (на английском языке - pan). Второй эмодзи - буква А, третий - мама, которую часто сокращенно называют "ма".

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке на скорость, в которой найти 4 отличия между двумя моряками смогут только самые сообразительные. Непросто будет отыскать все различия между картинками, ведь они на первый взгляд кажутся идентичными.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой только современные "Шерлоки Холмсы" найдут странного верблюда. Среди людей, которые возьмутся за эту загадку, только единицам удастся понять, какое из животных отличается от всех остальных.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

интересные новости оптическая иллюзия головоломки задача на логику
Реклама

Главное за день

В Киеве сильно ухудшился воздух: в чем причина и что делать

В Киеве сильно ухудшился воздух: в чем причина и что делать

08:26 Украина
Сможет ли Путин объявить мобилизацию в России: в США оценили угрозу

Сможет ли Путин объявить мобилизацию в России: в США оценили угрозу

08:16 Украина
ЕС призвал партнеров арестовать Путина: в чем причина

ЕС призвал партнеров арестовать Путина: в чем причина

07:54 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

Заморозки накроют часть Украины: где будет минусовая температура 51497

Заморозки накроют часть Украины: где будет минусовая температура

Грабли больше не нужны: как быстро избавиться от опавших листьев - золотое правило 30442

Грабли больше не нужны: как быстро избавиться от опавших листьев - "золотое правило"

Возвращение Крыма Украине: ВСУ пошли на операцию, которая может изменить ход войны 20138

Возвращение Крыма Украине: ВСУ пошли на операцию, которая может изменить ход войны

Подозреваемый в убийстве Фарион сделал громкое заявление в зале суда: детали 9781

Подозреваемый в убийстве Фарион сделал громкое заявление в зале суда: детали

Последние новости

08:49

Продвигаются дальше: в ISW рассказали о новых успехах ВСУ в Курской области

08:28

Состояние тяжелое: путинист Киркоров в реанимации

08:26

В Киеве сильно ухудшился воздух: в чем причина и что делать

08:16

Сможет ли Путин объявить мобилизацию в России: в США оценили угрозу

08:10

Почему Путин держится крепкомнение

Территории с особым статусом и длительные переговоры: Валерий Клочок - о мирных инициативах ЗападаТерритории с особым статусом и длительные переговоры: Валерий Клочок - о мирных инициативах Запада
07:54

ЕС призвал партнеров арестовать Путина: в чем причина

07:41

РФ атаковала "Шахедами" шесть регионов Украины, гремели взрывы: что известно

07:14

Армия РФ продвинулась возле 4 населенных пунктов Донецкой области — DeepState

06:55

Под Москвой вспыхнул мощный пожар: что горит

Реклама
06:35

Надо угадать страну за 3 секунды: мало кто справится со сложной загадкой

06:10

Компромисс вокруг вопроса Крыма может вообще не понадобитьсямнение

05:10

Можно ли убирать вечером: какие последствия можно навлечь на себя и родных

04:35

Переговоры начнутся с осени: Клочок рассказал о перспективах мира в Украине

04:00

Будет сиять, как новая: как отмыть чашку от налета - простой, но надежный способВидео

03:30

Как правильно хранить сыр на кухне: будет свежим намного дольше

03:00

Как смыть краску с волос в домашних условиях: 3 простых и интересных метода

02:32

4+1 пункты: что предусматривает "План победы Украины" и как он повлияет на войну - КлочокВидео

02:28

Украина под атакой невероятно сильной магнитной бури: когда она закончится

02:00

На 54-летнюю невесту миллиардера Безоса подали в суд - подробности

01:30

Как уничтожение гигантского арсенала РФ в Торопце повлияет н фронт – мнение

Реклама
19 сентября, четверг
23:08

"Это очень неплохо": у Зеленского объяснили "возвращение" Шойгу - какова его роль

22:54

"Самый большой котел": ВСУ взяли в окружение огромное количество россиян - командир

22:13

Сколько военных РФ удалось "переманить" в Курскую область - ЗеленскийВидео

21:58

И Ротару выступит: в Киеве пройдет грандиозный концерт

21:36

Мнение Путина уже не изменить: Столтенберг назвал решающий фактор окончания войны

21:22

"Ощутимо ответим": Зеленский эмоционально отреагировал на удар по пансионату в СумахФотоВидео

21:02

Может не дожить до 70: у Брюса Уиллиса критически ухудшилось состояние

20:59

Что означает дорожная разметка с орнаментом: секрет "тайного шифра" для водителей

20:54

"Разве так делается?": Маск жестко затроллил Кадырова - что он ему отключил

20:52

Арсений Яценюк раскрыл подробности смертельной болезни покойной сестры

20:46

Представит "План победы Украины": Зеленский на следующей неделе отправится в США - ОП

20:24

Почему нельзя хранить аккумулятор в квартире: автомеханик предупредил об угрозеВидео

20:18

Недопустимо цинично: в Крыму проехались по Польше после заявлений о полуострове

20:16

Звезда "Титаника" впервые публично высказалась про Украину

19:56

В Украине могут вырасти тарифы на воду: в чем причина

19:50

В Украине меняется погода: где ударит "минус"

19:37

Королева Дании Маргрете II попала в больницу - СМИ

19:27

Почему на стенах появляется плесень: 4 лучших способа, как избавиться от проблемыВидео

19:17

ВСУ могут уничтожить вооруженные арсеналы РФ: в Defense Express назвали координаты

19:11

Некоторые территории Украины могут иметь отдельный статус после войны - КлочокВидео

Реклама
19:04

Эрдоган плюнул Путину в лицо: как Турция серьезно подставила Россию

19:00

Госбюджет-2025: где Украине брать средствамнение

18:59

Ситуация может резко измениться: РФ готовит новую провокацию и заминировала дамбы - ВСУ

18:38

Военнослужащий раскрыл, как ВСУ планируют удары по РФ: какие объекты под угрозой

18:14

"Закончить войну, назвав это "победой": в ВСУ рассказали о дедлайне Путина

18:02

Возможна новая волна наступления оккупантов на Покровск: назван важный фактор

17:53

США могут поучиться у Украины: в Конгрессе отметили основное преимущество ВСУ

17:46

Можно ли сливать масло в раковину: как его правильно утилизировать

17:45

Много лежачих людей, есть раненые: РФ ударила по дому престарелых в СумахФотоВидео

17:15

Грабли больше не нужны: как быстро избавиться от опавших листьев - "золотое правило"

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять