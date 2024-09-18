Температура упадет до нуля: какой регион Украины накроют заморозки

Погода станет морозной в одном из уголков Украины, там температура воздуха не только опустится до нуля, но и может уйти в "минусы".

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Погода в Украине - местами температура упадет до нуля/ unsplash.com

Погода в Украине до конца текущей недели в основном будет ясной и теплой. Но так будет не везде - местами возможны даже заморозки.

Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что температура может опуститься до нуля и ниже в ночное время на высокогорье Карпат.

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"До конца недели в Украине ожидается ясная теплая погода. Без дождей и заморозков, разве на высокогорье Карпат может ночью опускаться до нуля и какого-то слабого "минуса", - отметила Диденко.

Погода в Украине 19 сентября

Также синоптик рассказала, какой погоды ожидать украинцам в четверг, 19 августа. Диденко отметила, что в этот день в нашем государстве не будет каких-то очень активных атмосферных явлений, разве что будет наблюдаться сильный ветер в восточных, центральных областях и на юге. На севере и на западе ветер будет максимум умеренный.

"Сухая погода 19-го сентября будет доминировать в Украине, только в южных районах Одесской области - дождь, гроза. Температура воздуха в течение дня предполагается в пределах +20...+26 градусов, на Закарпатье и вокруг Карпат +18...+22 градуса", - сообщила синоптик.

В Киеве завтра будет сухо, солнечно, с ветерком, отметила Диденко. По ее словам, температура воздуха днем будет подниматься до +24 градусов.

Погода в Украине 19 сентября/ meteoprog

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что в нашем государстве ударит аномальная жара - стало известно, где в Украине будет +29 градусов. Метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в Украине на протяжении недели, с 16 по 22 сентября.

Также ранее сообщалось, что в Украине будет бушевать сильный шторм - стало известно, куда придет похолодание и грозовые дожди. Во многих областях Украины объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

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