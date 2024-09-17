В Украине будет бушевать сильный шторм: куда придет похолодание и грозовые дожди

Во многих областях Украины объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

https://glavred.info/synoptic/v-ukraine-budet-bushevat-silnyy-shtorm-kuda-pridet-poholodanie-i-grozovye-dozhdi-10597904.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Украине на 18 сентября / фото: pixabay

Погода в Украине 18 сентября будет штормовой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В южных, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. Там будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 18 сентября в Украине будет ощутимое похолодание. Снижение температуры воздуха ожидается вдоль полосы от Одесской области через Винницкую, часть Черкасской области до Житомирщины, Киевщины. Там температура воздуха будет 18-22 градуса тепла. В дальнейшем в Украине будет преобладать теплая и сухая погода.

видео дня

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 18 сентября / фото: ventusky

Погода 18 сентября

В Украине 18 сентября будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют дожди с грозами во всех областях, кроме северо-востока. Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 7-12 м/с. На территории южных, восточных, Днепропетровской и Кировоградской областей будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура ночью 12-17°, в западных областях 8-13°; днем 19-24°, на высокогорье Карпат 13-18°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +12

По данным meteoprog, 18 сентября в Украине будет прохладно. Теплее всего будет в Днепропетровской области. Там температура воздуха повысится до +15...+26 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +12...+23 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 18 сентября / фото: meteoprog

Погода 18 сентября в Киеве

В Киеве 18 сентября будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют небольшой кратковременный дождь. В этот день ветер будет северо-восточный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью 12-17°, днем 19-24°; в Киеве ночью 14-16°, днем 21-23°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 18 сентября / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - прогнозы на сентябрь

Напомним, по прогнозам синоптиков, в сентябре средняя температура воздуха в Украине будет 15-20°C, в Карпатах 13-14°C, что на 2°C выше нормы. Месячное количество осадков ожидается в пределах 37-76 мм, в Карпатах 97-111 мм, что соответствует норме.

Также, как отметила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, в начале сентября антициклон с севера обеспечит сухую погоду в большинстве областей Украины, но на юго-востоке возможны кратковременные дожди из-за влияния пониженного давления над Черным морем. Изменения погоды ожидаются 3 сентября, тогда температура воздуха снизится на 5 градусов и будет ниже +30°C.

Заведующая отделом метеорологических прогнозов Наталья Голеня сделала прогноз погоды на осень. В сентябре 2024 года в Украине может сохраниться метеорологическое лето с температурой до +38°C.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред