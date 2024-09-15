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Скоро в Украину ворвется почти 8-балльная магнитная буря: названа дата

Ангелина Подвысоцкая
15 сентября 2024, 23:52
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Украину уже больше недели "трусит" мощный геомагнитный шторм.
магнитная буря, солнце
Украину вновь атакует очень сильная магнитная буря / фото: pixabay

Украина совсем скоро окажется под атакой новой магнитной бури. Она ударит сразу с 8-балльной мощностью. Об этом сообщает meteoagent.

Мощный геомагнитный шторм "трусит" страну уже больше недели. Он начался еще 8 сентября и два дня держался на уровне 4-х баллов. Уже 10 сентября он внезапно достиг почти 7-ми баллов, а 12 сентября - почти 8-ми баллов. Потом он немного ослабел, а 15 сентября опустился до отметки 4 балла.

Однако расслабляться еще рано, ведь ужа 16 сентября страну накроет новая почти 8-балльная магнитная буря. На следующий день она опустится до 6-ти баллов, после чего снизится до минимума.

видео дня
магнитная буря
Украину вновь атакует очень сильная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 5 вспышек класса С и Х. Сообщается, что 16 сентября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 60%. Вероятность вспышек класса Х составляет 15%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 20 солнечных пятен.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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