Ударят первые заморозки: известна дата сильного похолодания

Синоптики предупреждают о том, что температура воздуха будет снижаться в Украине постепенно.

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Когда в Украину придет похолодание / фото: pixabay

В Украину придет очень сильное похолодание. Ожидаются даже первые заморозки. Об этом сообщает ТСН.

Синоптики отмечают, что снижение температуры воздуха будет происходить постепенно, внезапного похолодания не будет. Первые заморозки будут уже в конце сентября.

В то же время отмечается, что в течение месяца в Украине не будет затяжных ливней. В Украину идет мощный антициклон, который принесет на ближайшую неделю сухую и малооблачную погоду. Осадки будут только на территории западных и некоторых южных областей.

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Температура воздуха повысится до 26 градусов тепла. В Карпатах будет прохладнее, в горах температура не повысится выше +20 градусов.

Погода в Украине - прогнозы на сентябрь

Напомним, по прогнозам синоптиков, в сентябре средняя температура воздуха в Украине будет 15-20°C, в Карпатах 13-14°C, что на 2°C выше нормы. Месячное количество осадков ожидается в пределах 37-76 мм, в Карпатах 97-111 мм, что соответствует норме.

Также, как отметила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, в начале сентября антициклон с севера обеспечит сухую погоду в большинстве областей Украины, но на юго-востоке возможны кратковременные дожди из-за влияния пониженного давления над Черным морем. Изменения погоды ожидаются 3 сентября, тогда температура воздуха снизится на 5 градусов и будет ниже +30°C.

Заведующая отделом метеорологических прогнозов Наталья Голеня сделала прогноз погоды на осень. В сентябре 2024 года в Украине может сохраниться метеорологическое лето с температурой до +38°C.

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