Налетят дожди с грозами и штормовой ветер: какие области накроет сильная непогода

В части областей нашего государства ожидаются локальные дожди, местами с грозами, и сильный ветер.

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Погода в Украине - на часть областей налетят дожди с грозами и штормовой ветер/ УНИАН

Погода в Украине во вторник, 17 сентября, будет преимущественно сухой и теплой. Но часть областей не обойдут дожди, местами даже с грозами.

Осадков в этот день стоит ожидать на крайнем западе Украины и местами на юге. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.

"Завтра, 17-го сентября, в большинстве областей будет преобладать сухая погода антициклонального характера - поэтому дождей не ожидается, будет сухо и тепло. Исключение - локальные дожди пройдут завтра на крайнем западе Украины и местами в южной части, возможно с грозами", - отметила она. видео дня

По словам синоптика, ветер и в дальнейшем будет порывистым, а на левобережье Украины он может быть даже штормовым.

Температура воздуха составит во вторник днем +23...+28 градусов, на Закарпатье и вокруг Карпат +17...+21 градус.

Погода в Украине 17 сентября/ meteoprog

Погода в Киеве 17 сентября

В Киеве 17 сентября ожидается теплая погода с температурой воздуха +25, +26 градусов. Ветер еще будет, но к обеду станет не таким сильным. Осадки в столице Украины маловероятны.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

"В дальнейшем в Украине будет преобладать сухая погода, разве лишь 18-го сентября на западе и юге - локальные дожди, температура воздуха в большинстве областей существенно не изменится", - отметила Диденко.

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что жителей одной области предупредили об опасной погоде. Погода принесет новые сюрпризы - в столице Украины и Киевской области ожидается порывистый ветер до 15-20 м/с, а местами даже шквалы.

Также ранее сообщалось, что в нашем государстве ударит аномальная жара - стало известно, где в Украине будет +29 градусов. Метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в Украине в течение недели, с 16 по 22 сентября.

Напомним, скоро в Украину ворвется почти 8-балльная магнитная буря. Украину уже больше недели "трясет" мощный геомагнитный шторм.

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