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Ударит аномальная жара: где в Украине будет +29 градусов

Алёна Воронина
15 сентября 2024, 09:57
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Погода в течение недели будет удивлять слишком высокими как для сентября температурами воздуха. Жара накроет ряд регионов нашего государства.

Погода, осень, природа, солнце
Погода в Украине - ударит аномальная жара/ unsplash.com

Погода в Украине в течение недели, с 16 по 22 сентября, будет в основном сухой и малооблачной. В первой половине недели погодные условия будут диктовать антициклоны, поэтому в некоторых областях будет не только аномально теплая, но и местами очень жаркая погода.

Но во второй половине недели Украину накроет гребень скандинавского антициклона с северо-запада, поэтому температура воздуха снизится на 3-6 градусов. Таким прогнозом погоды на неделю поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

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Дождей в этот период времени преимущественно не ожидается. Небольшие дожди, иногда с грозами, возможны лишь в начале недели в западных областях. Также во второй половине недели осадки будут местами на юге страны.

На Слобожанщине и местами в центральных регионах сохранится сильная засуха, а также чрезвычайно высокий уровень пожарной опасности, предупредил метеоролог.

Погода в Украине 16 сентября

В понедельник, 16 сентября, на большей части территории страны без осадков, лишь на крайнем западе, а также в Одесской области и в Крыму ожидаются дожди, местами с грозами. Ветер восточный, 7-12 м/с, в южных, центральных и восточных областях днем порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +13...+18 градусов, на юге до +21; днем +24...+29 градусов, на Прикарпатье и Закарпатье +16...+21.

Погода в Украине 16 сентября
Погода в Украине 16 сентября/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 17 сентября

Во вторник, 17 сентября, в Украине без осадков. Лишь днем местами в Крыму, Одесской области и в Приазовье возможны небольшие дожди. Ветер восточный, 7-12 м/с, в восточных и южных областях днем отдельные порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13...+18 градусов, на юге до +21; днем +24...+29 градусов, в Карпатах и на Закарпатье +18...+23.

Погода в Украине 17 сентября
Погода в Украине 17 сентября/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 18 сентября

В среду, 18 сентября, в южных, днем также местами в центральных и западных регионах пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. На остальной территории страны без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с, на юге отдельные порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17 градусов, в центральных и южных областях до +21; днем +23...+28 градусов, на юго-западе +18...+23.

Погода в Украине 18 сентября
Погода в Украине 18 сентября/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 19 сентября

В четверг, 19 сентября, на всей территории Украины ожидается солнечная и сухая погода, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, на юге страны порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11...+16 градусов, на востоке и в Карпатах +7...+12 градусов, на побережье морей до +20; днем +23...+28 градусов.

Погода в Украине 19 сентября
Погода в Украине 19 сентября/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 20 сентября

В пятницу, 20 сентября, сохранится малооблачная и сухая погода по всей территории Украины. Ветер северный/ северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9...+14 градусов, на побережье морей до +16...+18; днем +23...+28 градусов.

Погода в Украине 21 сентября

В субботу, 21 сентября, под влиянием антициклона по всей Украине ожидается солнечная погода, без осадков. Ветер северный/ северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+15 градусов, на побережье морей до +16...+18; днем +23...+28 градусов.

Погода в Украине 22 сентября

В воскресенье, 22 сентября, сохранится малооблачная и сухая погода по всей территории Украины. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10...+15 градусов, на побережье морей до +16...+18; днем +23...+28 градусов.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Кто такой Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что в Украине будет свирепствовать циклон "Anett " - стало известно, какие области накроют дожди с грозами 14-15 сентября. Под влиянием циклона "Anett" на выходных в Украине ожидается значительное ухудшение погодных условий, сообщил метеоролог Игорь Кибальчич.

Также ранее сообщалось, что 14-15 сентября Украину накроет шторм. В субботу и воскресенье, 14-15 сентября, ожидается солнечная активность с К-индексом 6 (красный уровень), что соответствует сильной магнитной буре.

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