В Украине будет свирепствовать циклон 'Anett': какие области накроют дожди 14-15 сентября

На выходных в разных регионах Украины будет отличаться погода. В западных областях под влиянием циклона "Anett" прогнозируется существенное ухудшение погодных условий. Пройдут сильные дожди, а температура воздуха ощутимо снизится. Таким прогнозом погоды поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич.
По его словам, в остальных регионах страны сохранится аномально теплая погода, преимущественно без осадков. В юго-восточной части Украины будет ветрено, в акватории Азовского моря возможны штормы.
Погода в Украине в субботу
В западных областях
На западе Украины ожидается дождливая погода, местами грозы. Ночью и утром возможны туманы. На Закарпатье, Прикарпатье, Буковине и в Карпатах сильные дожди. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный, 7-12 м/с, с порывами до 20 м/с. На Закарпатье переменных направлений, 3 - 8 м/с.
Температура ночью будет колебаться от +12 до +17 °C, днем от +15 до +20 °C. На Закарпатье температура снизится до +8...+13 °C ночью, а днем до +13...+18 °C.
В северных областях
На севере Украины будет облачно с прояснениями, ночью возможны незначительные дожди. Днем преимущественно без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +13...+18 °C, днем поднимется до +25...+30 °C.
В центральных областях
В центральных областях Украины день пройдет без осадков с переменной облачностью. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью опустится до +15...+20 °C, днем составит +26...+31 °C.
В южных областях
На юге Украины и в Крыму в субботу прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков. Только в Одесской области возможны дожди с грозами.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, утром и днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью составит +18...+23 °С, днем +27...+32 °С, в Одесской области +24...+29 °С.
В восточных областях
На востоке Украины также ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, утром и днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +14...+19 °С, днем +26...+31 °С.
Погода в Украине в воскресенье
В западных областях
В воскресенье, 15 сентября, в западных областях Украины сохранится неустойчивая и дождливая погода. Кое-где пройдут сильные осадки с грозами. погода с дождями и грозами, сильные осадки возможны на Закарпатье.
Ветер ночью переменных направлений, днем восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +11...+16 °С, днем +17...+22 °С, на Закарпатье ночью +8...+13 °С, днем +13...+18 °С.
В северных областях
В северных регионах в воскресенье будет преимущественно без осадков, лишь на Киевщине возможны кратковременные дожди с грозами. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +14...+19 °С, днем +24...+29 °С.
В центральных областях
В центре Украины ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Однако в западной части Черкасской и Кировоградской областей возможны небольшие дожди и грозы.
Ветер юго-восточный, 9-14 м/с. Температура ночью +15...+20 °С, днем +25...+30 °С.
В южных областях
На юге Украины и в Крыму в воскресенье будет облачно с прояснениями. В Одесской и Николаевской областях возможны дожди с грозами, на остальной территории региона без осадков.
Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, в Приазовье порывы 15-20 м/с. Температура ночью упадет до +16...+21 °С, днем поднимется до +22...+27 °С, в Херсонской области до +31 °С.
В восточных областях
На востоке Украхны день пройдет без осадков с переменной облачностью. Ветер восточный, 7-12 м/с, утром и днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +13...+18 °С, днем +25...+30 °С.
Кто такой Игорь Кибальчич
Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.
Прогноз погоды в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, на выходных в Украине ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Синоптик Наталка Диденко сообщает, что в большинстве областей будет теплая погода. На следующей неделе погода в Украине будет преимущественно ясной и теплой.
Также 13 сентября в Одессе заметили огромный смерч неподалеку от береговой линии. В городе объявили штормовое предупреждение на завтра. Синоптик Наталья Диденко отметила, что в Украине держится теплая погода, тогда как в центре и западе Европы уже царит холод и сильные дожди.
По данным Укргидрометцентра, на выходных 14-15 сентября погода в Украине будет дождливой. Днем температура воздуха составит +26...+28 градусов, ночью будет значительно прохладнее - столбики термометров не поднимутся выше +18 градусов.
Читайте также:
- Кратковременная жара +30 градусов возвращается: в Украине прогнозируют бабье лето
- Грозовой циклон накроет Украину: какие регионы будет заливать дождем
- Страну атаковал очень сильный шторм: в Украине бушует почти 8-балльная буря
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред