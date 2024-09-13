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В Украине будет свирепствовать циклон "Anett": какие области накроют дожди 14-15 сентября

Руслана Заклинская
13 сентября 2024, 18:43
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Под влиянием циклона "Anett" на выходных в Украине ожидается значительное ухудшение погодных условий, сообщил метеоролог Игорь Кибальчич.
В Украине будет свирепствовать циклон 'Anett': какие области накроют дожди 14-15 сентября
Прогноз погоды в Украине на 14-15 сентября / Фото: pixabay.com

На выходных в разных регионах Украины будет отличаться погода. В западных областях под влиянием циклона "Anett" прогнозируется существенное ухудшение погодных условий. Пройдут сильные дожди, а температура воздуха ощутимо снизится. Таким прогнозом погоды поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич.

По его словам, в остальных регионах страны сохранится аномально теплая погода, преимущественно без осадков. В юго-восточной части Украины будет ветрено, в акватории Азовского моря возможны штормы.

Погода в Украине в субботу

В западных областях

На западе Украины ожидается дождливая погода, местами грозы. Ночью и утром возможны туманы. На Закарпатье, Прикарпатье, Буковине и в Карпатах сильные дожди. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный, 7-12 м/с, с порывами до 20 м/с. На Закарпатье переменных направлений, 3 - 8 м/с.

видео дня

Температура ночью будет колебаться от +12 до +17 °C, днем от +15 до +20 °C. На Закарпатье температура снизится до +8...+13 °C ночью, а днем до +13...+18 °C.

В северных областях

На севере Украины будет облачно с прояснениями, ночью возможны незначительные дожди. Днем преимущественно без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +13...+18 °C, днем поднимется до +25...+30 °C.

В центральных областях

В центральных областях Украины день пройдет без осадков с переменной облачностью. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью опустится до +15...+20 °C, днем составит +26...+31 °C.

В южных областях

На юге Украины и в Крыму в субботу прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков. Только в Одесской области возможны дожди с грозами.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, утром и днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью составит +18...+23 °С, днем +27...+32 °С, в Одесской области +24...+29 °С.

В восточных областях

На востоке Украины также ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, утром и днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +14...+19 °С, днем +26...+31 °С.

В Украине будет свирепствовать циклон 'Anett': какие области накроют дожди 14-15 сентября
Погода в Украине 14 сентября / Фото: meteoprog.com

Погода в Украине в воскресенье

В западных областях

В воскресенье, 15 сентября, в западных областях Украины сохранится неустойчивая и дождливая погода. Кое-где пройдут сильные осадки с грозами. погода с дождями и грозами, сильные осадки возможны на Закарпатье.

Ветер ночью переменных направлений, днем восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +11...+16 °С, днем +17...+22 °С, на Закарпатье ночью +8...+13 °С, днем +13...+18 °С.

В северных областях

В северных регионах в воскресенье будет преимущественно без осадков, лишь на Киевщине возможны кратковременные дожди с грозами. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +14...+19 °С, днем +24...+29 °С.

В центральных областях

В центре Украины ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Однако в западной части Черкасской и Кировоградской областей возможны небольшие дожди и грозы.

Ветер юго-восточный, 9-14 м/с. Температура ночью +15...+20 °С, днем +25...+30 °С.

В южных областях

На юге Украины и в Крыму в воскресенье будет облачно с прояснениями. В Одесской и Николаевской областях возможны дожди с грозами, на остальной территории региона без осадков.

Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, в Приазовье порывы 15-20 м/с. Температура ночью упадет до +16...+21 °С, днем поднимется до +22...+27 °С, в Херсонской области до +31 °С.

В восточных областях

На востоке Украхны день пройдет без осадков с переменной облачностью. Ветер восточный, 7-12 м/с, утром и днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +13...+18 °С, днем +25...+30 °С.

В Украине будет свирепствовать циклон 'Anett': какие области накроют дожди 14-15 сентября
Погода в Украине 15 сентября / Фото: meteoprog.com

Кто такой Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Прогноз погоды в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, на выходных в Украине ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Синоптик Наталка Диденко сообщает, что в большинстве областей будет теплая погода. На следующей неделе погода в Украине будет преимущественно ясной и теплой.

Также 13 сентября в Одессе заметили огромный смерч неподалеку от береговой линии. В городе объявили штормовое предупреждение на завтра. Синоптик Наталья Диденко отметила, что в Украине держится теплая погода, тогда как в центре и западе Европы уже царит холод и сильные дожди.

По данным Укргидрометцентра, на выходных 14-15 сентября погода в Украине будет дождливой. Днем температура воздуха составит +26...+28 градусов, ночью будет значительно прохладнее - столбики термометров не поднимутся выше +18 градусов.

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