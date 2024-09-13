Всю Украину зальет дождями: синоптик дал прогноз погоды на выходные

Суббота будет дождливой в большинстве регионов Украины. Осадки ожидаются и днем, и ночью.

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Погода в Украине на выходных будет дождливой / Фото: pixabay.com

Погода в Украине на выходных 14-15 сентября будет дождливой. Днем температура воздуха составит +26...+28 градусов, ночью будет значительно прохладнее - столбики термометров не поднимутся выше +18 градусов. Прогноз погоды на выходные озвучили синоптики Укргидрометцентра.

Погода в Украине 14 сентября 2024

Синоптик прогнозирует дождливую субботу для большинства регионов Украины. Осадки ожидаются и днем, и ночью.

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В западных регионах Украины днем дождь будет умеренным, ночью - значительные осадки.

На севере и в центре государства, а также Николаевской и Одесской областях 14 сентября прогнозируются кратковременные дожди. В Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях – без осадков.

Температура воздуха в субботу составит +26…+28 градусов. Холоднее всего будет на Западе - столбики термометров поднимутся до +19…+21 градуса.

Во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской областях температура воздуха составит +16...+ 18, а на Закарпатье похолодает до +13...+15 градусов.

Ночью температура воздуха прогнозируется на уровне +18...+16, на западе – на несколько градусов прохладнее, на юге - до +21…+18.

Прогноз погоды на завтра, 14 сентября 2024 / Фото: meteo.gov.ua

Погода в Украине 15 сентября

В воскресенье дожди пройдут в центральных, южных и западных регионах. Осадки на западе и в Одесской области прогнозируются умеренные, в центре страны – преимущественно кратковременные.

В Закарпатской области температура воздуха днем будет колебаться от +16 до +18 градусов. В Одесской области столбики термометров поднимутся до +20…+22. На остальной территории ожидается +26…+28. В восточных регионах будет примерно на 1 градус теплее.

Ночная температура воздуха также будет колебаться. На Западе - от +11...+9 на западе, на Севере и в Центре - от +18...+16, на Юге и Востоке прогнозируется +20...+18 градусов.

Погода в Украине 15 сентября / Фото: meteo.gov.ua

Погода в Украине - прогнозы на сентябрь

По прогнозам синоптиков, в сентябре средняя температура воздуха в Украине будет 15-20°C, в Карпатах 13-14°C, что на 2°C выше нормы. Месячное количество осадков ожидается в пределах 37-76 мм, в Карпатах 97-111 мм, что соответствует норме.

Заведующая отделом метеорологических прогнозов Наталья Голеня сделала прогноз погоды на осень. В сентябре 2024 года в Украине может сохраниться метеорологическое лето с температурой до +38°C.

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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