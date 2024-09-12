Страну атаковал очень сильный шторм: в Украине бушует почти 8-балльная буря

Ожидается, что эта магнитная буря закончится 15сентября, но сразу после нее начнется новая.

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В Украине врезала почти 8-балльная магнитная буря / фото: depositphotos.com/ua

В Украине очень усиливается магнитная буря. Внезапно она достигла почти 8-балльной мощности. Об этом сообщает meteoagent.

Магнитная буря начала усиливаться еще 8 сентября. В этот и на следующий день она держалась на уровне 4-х баллов. 10-11 сентября буря усилилась до 6-ти баллов.

Ожидалось, что после этого геомагнитный шторм пойдет на спад, но он усилился и достиг почти 8-балльной мощности. 13 сентября шторм начнет ослабевать. Сперва он опустится до 6-ти баллов, а на следующий день - до 5-ти и опустится до минимума.

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Однако расслабляться еще рано. Ведь 17 сентября начнется новая магнитная буря. Два дня она будет держаться на уровне трех баллов.

В Украине врезала почти 8-балльная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 11 вспышек класса С и М. Сообщается, что 13 сентября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 55%. Вероятность вспышек класса Х составляет 15%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 64 солнечных пятна.

Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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