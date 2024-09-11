Грозовой циклон накроет Украину: какие регионы будет заливать дождем

Во многих областях Украины будут сильные дожди и грозы. Синоптики предупредили об опасности.

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Прогноз погоды в Украине на 12 сентября / фото: pixabay

Погода в Украине 12 сентября будет грозовой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что Украину начнет атаковать циклон Annet. Грозовые дожди накроют почти все регионы. В то же время температура воздуха будет низкой только в западных областях.

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия. видео дня

Прогноз погоды в Украине на 12 сентября / фото: ventusky

Погода 12 сентября

В Украине 12 сентября будет облачно с прояснениями. В этот день дожди с грозами ожидаются во всех областях Украины, кроме восточных. Ветер в этот день будет юго-восточный с переходом на северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура в западных областях ночью 10-15°, днем 19-24°; на остальной территории ночью 14-19°, днем 23-28°, на востоке страны до 31°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +12

По данным meteoprog, 12 сентября в Украине будет прохладным. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +19...+33 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +12...+20 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 12 сентября / фото: meteoprog

Погода 12 сентября в Киеве

В Киеве 12 сентября будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дожди с грозами. В этот день ветер будет юго-восточный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 14-19°, днем 23-28°; в Киеве ночью 16-18°, днем 25-27°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 12 сентября / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - прогнозы на сентябрь

Напомним, по прогнозам синоптиков, в сентябре средняя температура воздуха в Украине будет 15-20°C, в Карпатах 13-14°C, что на 2°C выше нормы. Месячное количество осадков ожидается в пределах 37-76 мм, в Карпатах 97-111 мм, что соответствует норме.

Также, как отметила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, в начале сентября антициклон с севера обеспечит сухую погоду в большинстве областей Украины, но на юго-востоке возможны кратковременные дожди из-за влияния пониженного давления над Черным морем. Изменения погоды ожидаются 3 сентября, тогда температура воздуха снизится на 5 градусов и будет ниже +30°C.

Заведующая отделом метеорологических прогнозов Наталья Голеня сделала прогноз погоды на осень. В сентябре 2024 года в Украине может сохраниться метеорологическое лето с температурой до +38°C.

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