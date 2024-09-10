Кратковременная жара +30 градусов возвращается: в Украине прогнозируют бабье лето

Синоптическая ситуация указывает на то, что осадки временно "покинут" Украину, исключением станут Западные области.

https://glavred.info/synoptic/kratkovremennaya-zhara-30-gradusov-vozvrashchaetsya-v-ukraine-prognoziruyut-babe-leto-10595849.html Ссылка скопирована

В следующие несколько дней большинство областей снова накроет жара / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Погода в Украине 11 сентября даст все основания для любования бабьим летом. Завтра в большинстве областей Украины будет преобладать сухая и даже жаркая погода.

Как рассказала синоптик Наталья Диденко в Telegram, средняя температура воздуха в большинстве регионов Украины в течение дня будет +25+30 градусов. Однако в западных областях ожидается не более +18+23 градусов.

Что касается осадков, то вероятность локальных дождей существует только для западной части страны и Одесской области. Вечером, 11 сентября, в Одесской области возможны дожди, даже с грозами.

видео дня

Погода в Украине 11 сентября / meteoprog

Тем временем погода в Киеве, как прогнозирует Диденко, идет по графику. Из-за бабьего лета 11 сентября в столице будет сухо, а также ожидается средняя температура воздуха +27 градусов.

Погода в Киеве 11 сентября / meteoprog

Однако уже 12 и 13 сентября в столице могут пройти дожди. При этом теплая погода и в дальнейшем будет преобладать - осадки на температурный режим особо не повлияют.

"Холод на западе, жара на востоке и в центре, общая дождливая перспектива в четверг и пятницу, соответственно, скачки атмосферного давления", - добавила Диденко о прогнозе на следующие несколько дней.

Кто такая Наталья Диденко? Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине - что известно

Напомним, с начала осени летняя жара никак не отступит из Украины. В сентябре с начала месяца преобладает сухая и теплая погода. Несмотря на кратковременные похолодания, высокие температуры возвращаются.

Ранее заведующая отделом метеорологических прогнозов Украинского гидрометеорологического центра Наталья Голеня рассказала, что до 20-25 сентября среднесуточная температура может составлять +15 градусов и даже выше. Это означает, что у нас еще продолжается метеорологическое лето.

Накануне стало известно, что в начале сентября антициклон из северных широт будет обеспечивать погоду без осадков в большинстве областей. А в южных частях Украины продолжит свое влияние поле пониженного давления над Черным морем, поэтому на юго-востоке могут пройти кратковременные дожди.

Другие новости, которые могут вас заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред