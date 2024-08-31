Летняя жара не отступает: какой будет погода в Украине 1 сентября

В воскресенье, 1 сентября, в Украине ожидается преимущественно сухая и теплая погода. Во всех регионах страны осадков не предвидится, температура днем достигнет +32 градусов. Об этом сообщил "Укргидрометцентр".
В течение дня на всей территории Украины прогнозируется преимущественно ясная погода с незначительной облачностью. Ветер будет северо-восточного и восточного направления со скоростью 5-10 м/с.
Погода в регионах Украины 1 сентября
В западных областях Украины ожидается малооблачная погода без осадков. Днем температура будет достигать +29 градусов, а на Закарпатье - до +30 градусов. В Карпатах и на Прикарпатье возможны туманы ночью и утром.
Температура ночью будет колебаться от +14 до +19 градусов, в южных и восточных областях ночные показатели будут выше: +18...+23 градусов.
По прогнозу кандидата географических наук, метеоролога Игоря Кибальчича, в северных регионах ожидается переменная облачность без осадков. Ветер будет восточным, 5-10 м/с. Температура ночью составит +15...+20 °С, а днем +29...+34 °С.
В центральных областях прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с, местами днем возможны порывы до 15-20 м/с. Температура ночью будет достигать +17...+22 °С, днем - +29...+34 °С.
"В южной части Украины и в Крыму облачно с прояснениями. Ночью в Одесской области местами грозовые дожди, на остальной территории без осадков. Ветер восточный, 7 - 12 м/с, в Приазовье отдельные порывы, 15 - 20 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +16...+21 °С, днем +28...+33 °С", - отметил метеоролог.
В восточных областях также ожидается переменная облачность без осадков. Ветер восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью составит +17...+22 °С, а днем +28...+33 °С.
Кто такой Игорь Кибальчич
Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.
Погода в Киеве 1 сентября
В столице также будет царить сухая погода с переменной облачностью. Днем температура воздуха в Киеве поднимется до +30...+32 градусов, а ночью ожидается +18...+20 градусов.
Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
Погода в Украине - прогнозы на сентябрь
Напомним, по прогнозам синоптиков, в сентябре средняя температура воздуха в Украине будет 15-20°C, в Карпатах 13-14°C, что на 2°C выше нормы. Месячное количество осадков ожидается в пределах 37-76 мм, в Карпатах 97-111 мм, что соответствует норме.
Также, как отметила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, в начале сентября антициклон с севера обеспечит сухую погоду в большинстве областей Украины, но на юго-востоке возможны кратковременные дожди из-за влияния пониженного давления над Черным морем. Изменения погоды ожидаются 3 сентября, тогда температура воздуха снизится на 5 градусов и будет ниже +30°C.
Заведующая отделом метеорологических прогнозов Наталья Голеня сделала прогноз погоды на осень. В сентябре 2024 года в Украине может сохраниться метеорологическое лето с температурой до +38°C.
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