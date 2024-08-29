На Солнце новые вспышки: Украину накрыла почти 7-балльная магнитная буря

Ожидается, что эта магнитная буря будет "трусить" страну еще минимум два дня.

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Украину накрыла почти 7-балльная магнитная буря / фото: depositphotos.com/ua

В Украину ворвалась очень сильная магнитная буря. Об этом сообщает meteoagent.

24-25 августа геомагнитная активность была на уровне 4-х баллов. После этого мощность бури пошла на снижение и ожидалось, что она закончится. Однако уже 27 августа сила магнитной бури внезапно взлетела до 5-ти баллов.

28 августа мощность магнитной бури достигла отметку почти 7-ми баллов. Ожидается, что 29-30 августа она снизится до 3-х баллов, после чего опустится до минимума.

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Украину накрыла почти 7-балльная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 5 вспышек класса С и М. Сообщается, что 29 августа могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 60%. Вероятность вспышек класса Х составляет 10%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 70 солнечных пятен.

Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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