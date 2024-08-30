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Магнитные бури в конце лета: чего ждать 31 августа и 1 сентября

Даяна Швец
30 августа 2024, 21:30
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Главред рассказывает, чего ожидать от солнечной активности 31 августа и 1 сентября.
Магнитные бури в конце лета: чего ждать 31 августа и 1 сентября
Магнитные бури: прогноз от Главреда / фото: depositphotos.com/ua

Магнитное поле Земли встретило последний месяц бурными событиями, поскольку в конце июля произошло несколько крупных вспышек на Солнце.

Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США опубликовал прогноз солнечной и геомагнитной активности на 31 августа-1 сентября 2024 года.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызваны возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушения или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

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Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Отмечается, что в субботу и воскресенье, не ожидается существенных магнитных волнений - магнитосфера будет в норме.

Таким образом, выходные будут очень спокойными:

  • Заметные магнитные бури не ожидаются (максимально возможны возмущения уровня G1, что является минимальным из возможных уровней).
  • Значительных явлений солнечного ветра не прогнозируется.
  • Солнечная радиация, по наблюдениям NOAA сейчас ниже установленных порогов штормового уровня.

Погода в Украине - последние новости

Как известно, в выходные, 31 августа и 1 сентября температура в Украине превысит норму на 8 градусов. Кратковременные дожди с грозами накроют лишь небольшую часть регионов, во всех остальных будет сухо и жарко .

Кроме этого, синоптики поразили прогнозом погоды на сентябрь. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет 33-38,8 градусов по Цельсию.

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