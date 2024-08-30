Магнитные бури в конце лета: чего ждать 31 августа и 1 сентября

Главред рассказывает, чего ожидать от солнечной активности 31 августа и 1 сентября.

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Магнитные бури: прогноз от Главреда / фото: depositphotos.com/ua

Магнитное поле Земли встретило последний месяц бурными событиями, поскольку в конце июля произошло несколько крупных вспышек на Солнце.

Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США опубликовал прогноз солнечной и геомагнитной активности на 31 августа-1 сентября 2024 года.

Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызваны возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушения или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. видео дня Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Отмечается, что в субботу и воскресенье, не ожидается существенных магнитных волнений - магнитосфера будет в норме.

Таким образом, выходные будут очень спокойными:

Заметные магнитные бури не ожидаются (максимально возможны возмущения уровня G1, что является минимальным из возможных уровней).

Значительных явлений солнечного ветра не прогнозируется.

Солнечная радиация, по наблюдениям NOAA сейчас ниже установленных порогов штормового уровня.

Погода в Украине - последние новости

Как известно, в выходные, 31 августа и 1 сентября температура в Украине превысит норму на 8 градусов. Кратковременные дожди с грозами накроют лишь небольшую часть регионов, во всех остальных будет сухо и жарко .

Кроме этого, синоптики поразили прогнозом погоды на сентябрь. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет 33-38,8 градусов по Цельсию.

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