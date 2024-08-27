Штормовой ветер и дожди с грозами: Украину атакует жесткая непогода

Синоптики предупреждают о том, что погода в Украине будет жаркой.

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Прогноз погоды в Украине на 28 августа / фото: pixabay

Погода в Украине 28 августа будет теплой, но во многих областях будут грозовые дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В то же время синоптики предупреждают о том, что почти во всех областях Украины будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что в среду Украина будет одной из самых жарких стран в Европе. На юге будут очень сильные порывы ветра. Только 2 сентября ожидается кратковременное ослабление жары.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 28 августа / фото: ventusky

Погода 28 августа

В Украине 28 августа будет переменная облачность. В этот день дожди с грозами ожидаются в южных, Днепропетровской и Кировоградской областях. Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 18-23°, в западных и северных областях 15-20°; днем 29-34°, на побережье морей 26-31°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +36

По данным meteoprog, 28 августа в Украине будет теплым, но местами дождливым. Теплее всего будет в Днепропетровской области. Там температура воздуха повысится до +23...+36 градусов. Самая низкая температура будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до +20...+30 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 28 августа / фото: meteoprog

Погода 28 августа в Киеве

В Киеве 28 августа будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет северо-восточный и восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 15-20°, днем 29-34°; В Киеве ночью 17-19°, днем около 30°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 28 августа / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, недавно Украину накрыла затяжная жара. Впоследствии стало известно, что из-за сильного обмеления многих рек Украины на территории государства засуха, а как следствие, температура воздуха значительно повышается.

Ранее синоптик предупредила, что с воскресенья, 25 августа, снова усилится жара. Похолодание ожидается уже 1-2 сентября. Тогда температура воздуха снизится до комфортной.

Накануне синоптик отмечала, что до конца августа жары еще будет хватать в Украине, ближайшее ощутимое ее ослабление маячит где-то с 28 августа.

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