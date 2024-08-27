Украину накроет "египетская погода": синоптик предупредила об изменениях

Из-за противостояния циклона и антициклона в наше государство ворвутся сильные ветры, температура будет +35 градусов.

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Погода в Украине - Украину накроет "египетская погода"/ unsplash.com

Погода в Украине в среду, 28 августа, будет преимущественно жаркой и сухой. В этот день наше государство будет одним из самых жарких европейских стран.

Максимальная температура воздуха в течение дня в большинстве областей составит +30...+35 градусов. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.

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Она отметила, что из-за деятельности циклонической зоны над Черным морем ожидаются локальные кратковременные грозовые дожди в южной части нашего государства. Из-за осадков температура воздуха на юге будет немного меньше - она будет держаться на уровне +28...+30 градусов.

Однако большинство территории Украины и в дальнейшем будет находиться в сухой воздушной массе.

"Из-за противостояния мощного антициклона на севере и циклона на юге будет возникать сильный ветер преимущественно восточных направлений - погода в Украине будет напоминать египетскую. Будет солнечно (кроме юга), жарко с сухим порывистым ветерком", - добавила Диденко.

Погода в Украине 28 августа/ meteoprog

Погода в Киеве 28 августа

В Киеве 28 августа также будет сухо, жарко, температура воздуха будет держаться на уровне до +33 градусов. Также ожидается порывистый ветер.

"В ближайшие дни в столице будет преобладать жаркая погода, только 2-го сентября ожидается кратковременное ослабление жары, как раз на начало учебного года. Однако в целом жара еще в Украине будет продолжаться", - отметила синоптик.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что в Украине ударит +36 градусов - стало известно, какие регионы накроет невыносимая жара. Метеоролог Игорь Кибальчич сказал, какой будет погода на протяжении недели, с 26 августа по 1 сентября.

Также ранее сообщалось, что регионы будет заливать грозовыми дождями - синоптики назвали дату похолодания. Дожди и грозы 26 августа ожидаются в двух областях Украины.

Напомним, синоптик сказала, когда ждать похолодания - жара не отступит даже в сентябре. Высокие температуры воздуха будут преобладать до конца августа и в первые дни сентября, прогнозирует синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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