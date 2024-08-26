Ударит +36 градусов: какие регионы накроет невыносимая жара

Погода в Украине в течение недели, с 26 августа по 1 сентября, продолжит быть жаркой. При этом в части регионов температура воздуха вырастет даже до +36 градусов.
Погодные условия в Восточной Европе на этой неделе будут определяться малоподвижным антициклоном с центром над Средней Волгой и областью пониженного давления над Черным морем. Ветры принесут в Украину сухой и жаркий воздух из центральных районов Азии.
В то же время над Крымом через циклон пройдут значительные осадки и ощутимо снизится температура воздуха. В остальных регионах Украины дожди маловероятны. Таким прогнозом погоды на неделю поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.
Погода в Украине 26 августа
В понедельник, 26 августа, по всей территории Украины осадков не предвидится. Ветер ночью переменных направлений, днем северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью в западных и северных областях +10...+15 градусов, на остальной территории страны +18...+23; днем +31...+36 градусов, на крайнем западе +25...+30.
Погода в Украине 27 августа
Во вторник, 27 августа, в Крыму, на юге Херсонской области, а также в Карпатах и на Закарпатье пройдут дожди, временами с грозами; в Крыму местами сильные ливни. В остальных регионах без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, на юго-востоке и в Крыму порывы, 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +17...+23 градуса, днем +30...+35, в Крыму и в Карпатах +21...+26 градусов.
Погода в Украине 28 августа
В среду, 28 августа, в Украине без существенных осадков. В северо-западной акватории Черного моря ожидается шторм вследствие прохождения активного циклона. Ветер восточный/северо-восточный, 7-12 м/с, днем в южных, центральных и восточных областях местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18...+23 градусов, днем +29...+34.
Погода в Украине 29 августа
В четверг, 29 августа, на большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Крыму и в Карпатах пройдут умеренные дожди в сопровождении гроз. Ветер сохранится восточной четверти, 7-12 м/с, в южной половине отдельные порывы, 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +18...+23 градуса, днем +29...+34.
Погода в Украине 30 августа
В пятницу, 30 августа, небольшие дожди с грозами возможны в Херсонской области и в Крыму. В остальных регионах Украины без существенных осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с, в Приазовье порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +19...+24 градуса, днем +30...+35.
Погода в Украине 31 августа
В субботу, 31 августа, сохранится жаркая и сухая погода в большинстве областей, лишь в Крыму ожидаются небольшие дожди и прохлада. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...+24 градуса, днем +30...+35, в Крыму +25...+30 градусов.
Погода в Украине 1 сентября
В воскресенье, 1 сентября, по всей территории страны дождей не предвидится. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...+24 градуса, днем +30...+35.
Кто такой Игорь Кибальчич
Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.
Погода в Украине - последние новости
Ранее сообщалось, что Украину раскалит до +36 градусов - синоптик указала на неожиданную деталь 27 августа. На юге локальный циклон над Черным морем может вызвать грозовые дожди, предупредила Наталья Диденко.
Также ранее сообщалось, что Украину накрывает новая магнитная буря - стало известно, как долго продлится шторм. Мощность магнитной бури повысится до почти пятибалльной мощности.
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