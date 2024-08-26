Украину раскалит до +36 градусов: синоптик указала на неожиданную деталь 27 августа

Во вторник, 27 августа, в Украине сохранится жаркая погода. Максимальная температура воздуха составит от +30 до +35 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
"Есть завтра одна интересная синоптическая деталь. В южной части температура воздуха будет, хотя и высокой, однако едва ли не самой низкой в Украине - в течение дня +27...+31 градус", - рассказала она.
Дожди маловероятны в большинстве областей Украины, за исключением южных регионов. Там локальный циклон над Черным морем может вызвать местные грозовые дожди.
Как сообщается на сайте meteoprog, выше всего температура во вторник может подняться в Закарпатской, Киевской и Черниговской области - до +36 градусов. В Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской области столбики термометров днем могут подняться до +34 градусов. В то же время самой низкой температура воздуха будет во Львовской и Черниговской области - +17 градусов.
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В Киеве во вторник будет сухо и жарко. Температура воздуха в течение дня поднимется до +33, +34 градусов.
Ослабление жары
Ослабление жары в Украине ожидается со 2-3 сентября, что совпадает с началом нового учебного года. На востоке Украины сохранится сильная жара, в то время как в западных регионах будет ощущаться похолодание.
"В большинстве областей Украины - жара, на востоке - сильная жара, в западных областях ощутимое похолодание", - отметила синоптик.
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Напомним, до конца августа жары еще будет хватать в Украине. Самое ощутимое ее ослабление прогнозируют с 28 августа.
Также с воскресенья, 25 августа, снова усилится жара. Зато похолодание ожидается уже 1-2 сентября. Тогда температура воздуха снизится до комфортной.
Как сообщал Главред, 26 августа в Украине держится теплая и сухая погода с небольшой облачностью, но во многих областях возможны сильные порывы ветра. Температура повысится до +36 градусов, такая жара продержится всю неделю.
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