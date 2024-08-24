Украину атаковала новая волна жары: когда придет похолодание

Синоптики предупреждают о том, что температура воздуха в Украине повысится до 37 градусов тепла.

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Прогноз погоды в Украине на 25 августа / фото: pixabay

Погода в Украине 25 августа будет теплой и сухой. Однако во многих областях будут сильные порывы ветра. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что 25 августа будет теплая и сухая погода. В Украину возвращается жара. Ожидается, что эта неделя будет жаркой.

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия. видео дня

Прогноз погоды в Украине на 25 августа / фото: ventusky

Погода 25 августа

В Украине 25 августа будет небольшая облачность. В этот день осадков не прогнозируют. Однако 25 августа могут быть сильные порывы ветра в юго-восточных областях - 15-20 м/с. В других регионах будет северо-восточный и восточный ветер со скоростью 5-10 м/с.

"Температура в западных и северных областях ночью 12-17°, днем 29-34° (на высокогорье Карпат 25-30°); на остальной территории ночью 16-21°, днем сильная жара 35-37°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +37

По данным meteoprog, 25 августа в Украине будет теплым, но местами дождливым. Теплее всего будет в Херсонской и Николаевской областях. Там температура воздуха повысится до +23...+37 градусов. Самая низкая температура будет в Волынской области. Там температура воздуха повысится до +17...+34 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 25 августа / фото: meteoprog

Погода 25 августа в Киеве

В Киеве 25 августа будет небольшая облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет северо-восточный и восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 12-17°, днем 29-34°; в Киеве ночью 14-16°, днем 31-33°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 25 августа / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, недавно Украину накрыла затяжная жара. Впоследствии стало известно, что из-за сильного обмеления многих рек Украины на территории государства засуха, а как следствие, температура воздуха значительно повышается.

Ранее синоптик предупредила, что с воскресенья, 25 августа, снова усилится жара. Похолодание ожидается уже 1-2 сентября. Тогда температура воздуха снизится до комфортной.

Накануне синоптик отмечала, что до конца августа жары еще будет хватать в Украине, ближайшее ощутимое ее ослабление маячит где-то с 28 августа.

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